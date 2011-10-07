Головне на 7 жовтня

Енергетика

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що «Нафтогаз» закупив необхідний обсяг газу для забезпечення народного господарства України на зимовий період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

Він зазначив, що компанія «Нафтогаз» «закупила стільки газу, скільки потрібно для забезпечення народного господарства України на зимовий період». Натомість у запитанні від народного депутата Олександра ГУДИМИ (фракція «БЮТ-Батьківщина») йшлося про те, що в ЗМІ з’явилася інформація, що «Чорноморнафтогаз», який є дочірньою компанією "Нафтогазу" закупило бурильні установки за такими високими цінами, що завдано «збитків національним інтересам держави». Депутат запитав: «Чи готовий прем’єр-міністр М.АЗАРОВ сидіти в тюрмі?».

Польща має намір у середині жовтня подати в суд на головного постачальника газу в країну - російський «Газпром», якщо він не погодиться надати знижку на паливо, що постачається.

Про це УНІАН повідомила прес-служба нафтогазової компанії PGNIG, що належить державі, котра виступатиме стороною в судовому спорі в міжнародному арбітражі в Стокгольмі.

«Переговори вимагають збереження конфіденційності, тому про результати ми проінформуємо після їх завершення, яке заплановане на середину жовтня», - зазначила компанія в спеціальній заяві для ЗМІ.

«Якщо вони не принесуть задовольняючих результатів, то PGNiG надішле справу в міжнародний арбітраж», - йдеться в повідомленні, яке має в своєму розпорядженні агентство.

6 жовтня польська газета DziennikGazetaPrawna написала, що польська влада вимагає від росіян 10% знижки на паливо, що постачається Польщі, зазначивши, що „ціна питання” становить понад 0,5 млрд. доларів.

„Аргументи про необхідність знизити ціни на нашій стороні. Попит в Європі дуже скоротився, перед нами - можливість чергового сповільнення економічного зростання, крім того, зараз спостерігається пропозиція, що значно перевищує попит, на LNG, який є конкурентом російському газу», - сказав виданню віце-глава PGNiG Радослав ДУДЗИНСЬКИЙ.

DGP зазначила, що в разі задоволення позову польської компанії «Газпром» буде зобов`язаний повернути PGNiG «кілька сотень мільйонів доларів», переплачених за газ з моменту, коли компанія подала заявку про зниження ціни – з квітня 2011 року.

Видання також нагадало, що зниження ціни на газ від «Газпрому» добивається Литва, міжнародний гігант Shell, французький GDF Suez, а також італійська ENI.

Газета додала, що німецькі RWE і E.ON вже подали позови в міжнародний арбітраж, вимагаючи знизити ціну на російський газ.

Президент Російського газового товариства, віце-спікер Держдуми РФ Валерій ЯЗЄВ, заявив, що Україна буде змушена виконувати діючий контракт без зниження вартості газу.

Про це В. ЯЗЄВ сказав власному кореспонденту УНІАН у РФ.

«Щодо України все буде добре тому, що Україні діватися нікуди. Братиме газ у необхідній кількості, платитиме все, що треба», - сказав В.ЯЗЄВ.

Відповідаючи запитання, чим можуть завершитися переговори між Україною і «Газпромом» після зустрічі Президента України Віктора ЯНКОВИЧА з російським керівництвом у Завідовому, він відповів: «У нас немає підстав знижувати ціну».

За його словами, для позитивного вирішення цього питання Україні необхідно вступити в Митний союз і ЄЕП, а також «Нафтогазу» інтегруватися в «Газпром».

«Після цього, звичайно, газ буде дешевшим для споживачів – це 100%», - сказав він.

Білорусь підтверджує, що продасть «Газпрому» 50% акцій «Белтрансгазу» за умови гарантованого транзиту газу через Білорусь.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив на прес-конференції для представників російських ЗМІ.

Він підкреслив, що в якості умови продажу 50% акцій «Белтрансгазу» білоруська сторона висуває вимогу про прокачування російського газу через територію Білорусі.

«Ну що, я продам трубу, а ви (Росія - УНІАН) не будете по ній качати газ на захід, будете «Північним потоком»? То який сенс мені продавати її? Тому ми говоримо «Газпрому» так: ми вам цю трубу продамо, але з умовою, що вона буде задіяна, що ви її не перекриєте, не закриєте. Це теж наші доходи», - зазначив президент Білорусі.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, «Газпром» довго опирався.

«Тоді ми сказали: ми не будемо продавати. Нам треба, щоб це підприємство в Білорусі залишилося і працювало. Нарешті, домовилися. Міллер приїхав, говорить: так, ми згодні. Тоді і ми згодні», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Фінанси Кабінет Міністрів України в 2012 році планує направити на виплату пільг громадянам 5,2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, виступаючи в парламенті на Годині уряду, заявив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«З року в рік ми збільшуємо ті статті витрат, які забезпечують відповідний соціальний захист для громадян», - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, в 2010 році в державному бюджеті було передбачено 5,9 млрд. грн. коштів для виплати соціальних гарантій, зокрема на пільги - 4,1 млрд. грн., на субсидії — 1,8 млрд. грн., у 2011 році – 7 млрд. грн., з них на пільги — 4,9 млрд. грн., на субсидії — 2,1 млрд. грн. На 2012 рік заплановані соціальні витрати в сумі 7,4 млрд., зокрема на пільги — 5,2 млрд. грн., на субсидії — 2,2 млрд. грн.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України у вересні 2011 року скоротилися на 8,5%, або на 3,256 млрд. дол. – до 34,95 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року (на 1 січня було 34,576 млрд. дол.) золотовалютні резерви збільшилися на 1,1%, або на 0,374 млрд. дол.

Також повідомляється, що на 1 жовтня у структурі резервів 33,388 млрд. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція в МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 8,49 млн. дол., золото – 1,452 млрд. дол.

Нагадаємо, перший заступник голови правління НБУ Юрій КОЛОБОВ учора заявив, що однією з основних причин зниження обсягу золотовалютних резервів стали інтервенції Нацбанку з метою задоволення попиту населення на валюту.

Цього року приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні очікується на рівні 5%

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на бізнес-форумі «Співпраця України та Греції в умовах світової економічної кризи: практичні можливості та перспективи співпраці».

За його словами, стабільна робота влади дозволила країні відновити позитивні тенденції в економіці. Зокрема, зростання відбулося у всіх ключових секторах економіки: промислове виробництво зросло на 9%, будівництво – на 14%, аграрна галузь – більш як на 9%. В.ЯУКОВИЧ наголосив, що також пожвавився внутрішній споживчий ринок.

«Маємо стабільну і врівноважену фінансову ситуацію, стабільний та прогнозований курс гривні», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, експорт товарів і послуг України за підсумками першого півріччя, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 42%. Цього року Україна планує отримати врожай зернових на рівні понад 50 млн. тонн, що на 11 млн. тонн більше, ніж торік.

В.ЯНУКОВИЧ назвав закономірним, що реформи і політична стабільність створюють привабливі умови для інвестицій в Україні.

За його словами, одним із пріоритетних напрямів подальшої роботи щодо модернізації економіки України є покращення умов ведення бізнесу.

«Ми зосередилися на удосконаленні механізмів державної регуляторної політики через зменшення втручання держави у діяльність бізнесу, спрощення та удосконалення існуючих процедур регулювання», - сказав Президент.

Він підкреслив, що вже зараз на третину скорочено ліцензовані види діяльності, зменшено кількість контролюючих органів, визначено вичерпний перелік документів дозвільного характеру та запроваджено «декларативний принцип» їхньої видачі, суттєво спрощено відповідні процедури у будівництві.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, нагальними завданнями є завершення реформування регуляторної системи, удосконалення законодавства з питань банкрутства та протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств, посилення відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації. Також особливої уваги потребує реформування сфери надання адміністративних послуг.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у вересні 2011 року проти серпня склала 0,8%.

Про це повідомляють на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у вересні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року склав 5,7%, проти вересня 2010 року - 7,8%, у січні-вересні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 8,8%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство й енергоносії.

Сільське господарство

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про затвердження ставок вивізного (експортного) мита на окремі види сільськогосподарських культур».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 272 із 365 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається скасувати експортне мито на пшеницю і кукурудзу, проте залишається експортне мито до 1 січня 2012 року на ячмінь за ставкою 14%, але не менше як 23 євро за одну тонну.

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