Курс НБУ на 10.10.11

Офіційний курс НБУ на 10.10.11100 USD - 797.2700 (7 жовтня - 797.2700)100 EUR - 1071.0525 (7 жовтня - 1057.8976)10 RUR - 2.4760 (7 жовтня - 2.4525)Облікові курси банківських металів на 10.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-131629.28 (7 жовтня-131509.69)961 XAG 10 Срібло-2549.67 (7 жовтня-2535.32)962XPT10Платина-121264.77(7 жовтня-119909.41)964XPD10Паладій - 47676.75 (7 жовтня-47437.57)

Офіційний курс НБУ на 10.10.11 100 USD - 797.2700 (7 жовтня - 797.2700) 100 EUR - 1071.0525 (7 жовтня - 1057.8976) 10 RUR - 2.4760 (7 жовтня - 2.4525) Облікові курси банківських металів на 10.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-131629.28 (7 жовтня-131509.69) 961 XAG 10 Срібло-2549.67 (7 жовтня-2535.32) 962XPT10Платина-121264.77(7 жовтня-119909.41) 964XPD10Паладій - 47676.75 (7 жовтня-47437.57)

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