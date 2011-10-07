Курс НБУ на 10.10.11

20:27, 07 жовтня 2011
Різне
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Офіційний курс НБУ на 10.10.11100 USD - 797.2700 (7 жовтня - 797.2700)100 EUR - 1071.0525 (7 жовтня - 1057.8976)10 RUR - 2.4760 (7 жовтня - 2.4525)Облікові курси банківських металів на 10.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-131629.28 (7 жовтня-131509.69)961 XAG 10 Срібло-2549.67 (7 жовтня-2535.32)962XPT10Платина-121264.77(7 жовтня-119909.41)964XPD10Паладій - 47676.75 (7 жовтня-47437.57)

Офіційний курс НБУ на 10.10.11

100 USD - 797.2700 (7 жовтня - 797.2700)

100 EUR - 1071.0525 (7 жовтня - 1057.8976)

10 RUR - 2.4760 (7 жовтня - 2.4525)

Облікові курси банківських металів на 10.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-131629.28 (7 жовтня-131509.69)

961 XAG 10 Срібло-2549.67 (7 жовтня-2535.32)

962XPT10Платина-121264.77(7 жовтня-119909.41)

964XPD10Паладій - 47676.75 (7 жовтня-47437.57)

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