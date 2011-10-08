БЮТ та НУ-НС 10 жовтня зареєструють поправки до закону про декриміналізацію – Томенко

Фракції опозиції узгодили спільні поправки до законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, ухвалення яких зніме політичні переслідування.

Про це М.ТОМЕНКО повідомив в п`ятниця в ефірі 5-го каналу.

"Сьогодні (п`ятниця - УНІАН) ми мали нараду керівництва фракції БЮТ-Батьківщина та НУ-НС і ми домовилися до другого читання до закону про декриміналізацію внести спільні поправки, які стосуватимуться того, щоб зняти статті які стосуються політичного переслідування", - сказав віце-спікер. Він повідомив, що відповідні зміни будуть - зареєстровані вже у понеділок 10 жовтня.

При цьому М.ТОМЕНКО наголосив, що мова не йде виключно про те, аби виключити тільки ті статті законодавства, які стосуються Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА. "Ми говоримо про загальні речі, аби не було прецеденту та двозначного трактування під яке потрапляє політична діяльність", - сказав М.ТОМЕНКО. Він зауважив, що після критики з боку європейських лідерів була надія, що під час голосування законопроекту будуть все-таки внесені ті поправки, зя якими скасовується відповідне кримінальне переслідування.