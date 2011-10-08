Томенко: вирок для Тимошенко буде обвинувальним, однак його можуть не оголосити

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО не виключає, що за деяких умов 11 жовтня вирок Юлії ТИМОШЕНКО не буде оголошений.

Про це він заявив в ефірі 5-го каналу в п`ятницю.

"Вирок може не бути оголошений за умов сценарію, коли, наприклад, Президент піде більш радикальним і революційним шляхом. Не через декриміналізацію, а через послаблення вироку чи передачу справи на дорозслідування", - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, нині складається враження, що і прокуратура, і суддя Печерського райсуду Києва не на 100% впливають на ситуацію навколо кримінальної справи. Віце-спікер зауважив, що рішення пишуться в більш високих кабінетах. "М"яч на полі Президента, на Банковій чи на горі Афон не знаю де, але поки ми не впливаємо на ситуацію", - додав віце-спікер. Він зауважив, що якщо вирок дійсно буде оголошено 11 жовтня, то, швидше за все, він буде обвинувальний. "І можливо лише після того влада візьметься за пошук того, як виходити з цієї ситуації...Але карти розкриті, бо представники більшості кажуть, що готові голосувати за декриміналізацію хоч зараз, якщо подзвонять і скажуть, що Президент погоджується. Головною людиною в цьому процесі є ЯНУКОВИЧ і це очевидно", - сказав він.

"У нас наразі парадоксальна ситуація складається, КІРЄЄВ у нарадчій кімнаті, а Генпрокурор та Президент одночасно знаходяться на території автономної чернечої держави - Святої гори Афон. Можливо якось ці монахи - старці якось вплинуть на те, щоб Президент і Генеральний прокурор до ідеї добра, справедливості повернулися, і може після цього візиту сценарій буде змінено", - додав М.ТОМЕНКО.