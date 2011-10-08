На українських телеканалах владу показують у 2,5 разу більше, ніж опозицію - експерти

У вересні 2011 року рейтинг уваги на всіх провідних каналах, як і раніше, - на користь правлячої коаліції.

Як пише газета "Дзеркало тижня. Україна" 8 жовтня, про це свідчить контент-аналіз, проведений Академією української преси з участю вчених Інституту соціології НАНУ. Згідно з дослідженням, найменше збалансований розподіл уваги та синхрону на Першому національному, найбільше збалансований - на Новому каналі, СТБ, ТРК «Україна».

У цілому, за даними АУП, 76% синхрону належить представникам влади, 14% - опозиції, 10% - іншим політикам. Пряма мова представників влади та правлячої коаліції на Першому національному становила 98%.