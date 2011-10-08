У Мінську опозиція вимагала нових виборів президента та індексації зарплат

Несанкціонована акція опозиції відбулася в Мінську з вимогою підвищення зарплат і нових виборів Президента.

Як передає РІА «Новости», на акцію, що відбулася в парку Дружби народів, прийшло кілька сотень чоловік. Організатори чекали значно більшої кількості учасників, але під час заходу в Мінську йшов дощ.

У резолюції, яку прийняли учасники акції, містяться вимоги індексації заробітних плат всім працівникам на розмір інфляції, що, за оцінками організаторів, становить 70% з початку року. Також учасники акції зажадали проведення "відкритих і вільних виборів Президента".

Проведення наступної акції організатори заходу намітили на 12 листопада.

Організаторами виступили незалежні профспілки і ряд опозиційних діячів Білорусії.

Акція проходила під пильним наглядом співробітників правоохоронних органів. Співробітники міліції не втручалися в дії учасників акції.