Статус російської мови в Україні буде предметом переговорів Медведєва і Януковича

У Росспівпраці впевнені, що питання статусу російської мови в Україні незабаром буде предметом переговорів Президентів Росії і України Дмитра МЕДВЕДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це заявив керівник представництва Росспівпраці в Україні Костянтин ВОРОБЙОВ у Севастополі на Міжнародній науково-практичній конференції «Осінь в Балаклаві», повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар конференції Володимир ГУБАНОВ.

«На рівні Посольства Російської Федерації в Україні ми вже добилися того, щоб тему статусу російської мови в цій країні вивести на рівень переговорів перших осіб України та Росії», - сказав К.ВОРОБЙОВ.

У той же час він зазначив, що в Донецьку, де відбудеться зустріч Президентів РФ і Україною, питання статусу російської мови в Україні, очевидно, обговорюватися не буде. «Але у ці ж дні в Москві пройде Всесвітній конгрес російських співвітчизників, де ця тема - статус російської мови в Україні - буде однією з головних», - підкреслив К.ВОРОБЙОВ.

«Для України це питання вже надзвичайно серйозне, і нам не треба переконувати в цьому керівництво Росії, тому що Дмитро МЕДВЕДЄВ, Володимир ПУТІН, Андрій ФУРСЕНКО (міністр освіти і науки Російської Федерації) прекрасно розуміють і знають цю проблему. Тому на найближчих переговорах і на всіх рівнях тема статусу російської мови підніматися буде неодмінно», - підсумував представник Росспівпраці.

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