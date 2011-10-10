У Каїрі введено комендантську годину

У центрі Каїра введено комендантську годину у зв`язку з зіткненнями між поліцією і демонстрантами з християнської коптської общини, внаслідок чого загинули 24 особи.

Як повідомляє «Газета.ру», сьогодні має відбутися екстрене засідання уряду Єгипту з цього приводу.

Це найсерйозніше кровопролиття з кінця зими, коли президент Хосні МУБАРАК був вимушений піти у відставку після демонстрацій на площі Тахрір.

Парламентські вибори мають відбутися 28 листопада, а реєстрація кандидатів розпочнеться вже цього тижня.

У результаті зіткнень у неділю було також поранено 213 осіб.

Серед загиблих - троє співробітників поліції.

Зіткнення сталися біля будівлі телецентру. Копти протестували проти спалення минулого тижня мусульманами церкви у провінції Асван.

Християни становлять приблизно 10% населення Єгипту. Одразу ж після відставки Х.МУБАРАКА відносини між коптами і мусульманами загострилися.

Зіткнення також сталися в Александрії.