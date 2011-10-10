Анонс на 10 жовтня

* Відбудуться Всеукраїнські збори голів первинних профспілкових організацій. З доповіддю з актуальних питань профспілкового руху виступить народний депутат України, голова Федерації профспілок України В. Хара.

* Відбудеться урочиста церемонія відкриття VII Українського туристичного форуму (УТФ) 2011 (осінь). Учасники: Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Іспанія в Україні Хосе Родрігес Мояно, віце-консул Литовської республіки в Україні Юрайте Усявічюте, аташе з питань культури та інформації Посольства Республіки Туреччина в Україні Берат Йілдіз та ін.

* Прес-конференція на тему: «Туристичні маршрути українців у 2011 році. Туристична привабливість України». Учасники: віце-консул Литовської республіки в Україні Юрайте Усявічюте, аташе з питань культури та інформації Посольства Республіки Туреччина в Україні Берат Йілдіз, представники Посольства Чеської республіки в Україні та організатори Форуму.

* Перший віце-прем`єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв вручить посвідчення працівника Міністерства економічного розвитку і торгівлі Україна відмінникам навчання, кращим випускникам вищих навчальних закладів 2011 року, які були призначені в Міністерство.

* Прес-конференція на тему: «Добровільне страхування туроператорами відповідальності перед туристами - український досвід». Учасники: Учасники: Йосип Андрик, президент Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ), Олександр Новиковський, віце-президент АЛТУ з питань виїзного туризму, Тетяна Прокопенко, член Президії АЛТУ, Володимир Щупак, член Президії АЛТУ.

* Прес-конференція на тему: "Новації з експортними митами на зернові культури: наслідки для аграріїв». Учасники: президент Української зернової асоціації Володимир Клименко та генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція лідерів підприємницького руху, організаторів Податкового Майдану: голови Всеукраїнського комітету «Наступ» Руслана Секели, голови Київського осередку комітету «Наступ» Романа Федчука, голови Одеського комітету «Наступ» Наталії Шарапової, представника ВГО «Коаліція Учасників Помаранчевої Революції» (КУПР) Петра Михайленка і представника Блоку соціального партнерства «Порядок і Достаток» Олександра Місюри. Учасники розкажуть про підтримку руху опору та акцій протесту, які будуть організовувати об`єднання ветеранів Афганістану і жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Зокрема, Всеукраїнський комітет «Наступ» разом з іншими підприємницькими організаціями стали співорганізаторами Всеукраїнського громадського форуму, який відбудеться 14 жовтня в м. Києві. Ініціатором форуму виступила організація ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 314 44 05. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: «Про реальну ситуацію з обслуговуванням і погашенням державного боргу України: ефективність фінансової політики Мінфіну та НБУ, проблеми ліквідності вітчизняних ОВДП, імовірність дефолту, його соціально-економічні та політичні наслідки». Організатор - Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності.

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