Завтра Україну з офіційним візитом відвідає Президент Словенії

У вівторок, 11 жовтня, відбудеться офіційний візит в Україну Президента Республіки Словенія Данило ТЮРКА.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Президента України.

Запланована зустріч президентів України і Словенії Віктора ЯНУКОВИЧА і Данила ТЮРКА у форматі "віч-на-віч" і українсько-словенські переговори під головуванням обох президентів.

Після цього відбудеться церемонія підписання двосторонніх документів.

Передбачена зустріч В. ЯНУКОВИЧА і Д.ТЮРКА з представниками засобів масової інформації.

Увечері президенти двох країн візьмуть участь у роботі українсько-словенського форуму бізнесу.

Акредитацію представників ЗМІ на захід за участю Президента України В. ЯНУКОВИЧА проводить прес-служба глави держави сьогодні до 17.00 за телефонами: 255-61-86, 255-63-18.