Уряд має намір активніше залучати до своєї роботи талановитих молодих спеціалістів – Клюєв

Уряд має намір активніше залучати до своєї роботи талановитих молодих спеціалістів.

Як повідомили УНАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку та торгівлі, про заявив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку та торгівлі іАндрій КЛЮЄВ під час вручення посвідчень молодим працівникам міністерства.

«Якщо у молодих людей є прагнення багато і добре працювати, є прагнення досягти успіху, то це треба тільки вітати і стимулювати», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він привітав молодих спеціалістів з тим, що вони пройшли складний конкурс та працюватимуть у міністерстві. «Я сподіваюся, що ви зробите у нашому міністерстві, а можливо, й у Кабінеті міністрів гарну кар’єру», - зазначив А.КЛЮЄВ.

«Керівництво країни вважає, що за молоддю, за вами - наше майбутнє. Ми зараз серйозно займаємося підготовкою нових кадрів. У нас не вистачає молодих енергійних людей, і це перший крок», - підкреслив він і додав, що зі свого боку надаватиме новим працівникам всіляку підтримку.

Перший віце-прем’єр повідомив, що започатковану практику буде продовжено і наступного року, розглядається також можливість залучення молодих кадрів і до Секретаріату Кабінету міністрів України.

У 2011 році за дорученням А.КЛЮЄВА започатковано програму співпраці з провідними вищими навчальними закладами освіти щодо залучення перспективних, талановитих випускників для роботи в державних органах виконавчої влади.

З цією метою Мінекономрозвитку звернулося до ректорів 9 провідних вишів, які готують фахівців у галузі економіки, з проханням сприяти відбору кращих випускників магістратури, які володіють іноземною мовою та закінчили навчання з відзнакою.

За результатами конкурсного відбору випускників 2011 року та співбесід з керівництвом міністерства 15 молодих людей, які виявили бажання працювати у відомстві, були запрошені до роботи у Мінекономрозвитку.