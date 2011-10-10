Азаров: без надання європейської перспективи угода про асоціацію з ЄС не має сенсу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що без надання європейської перспективи угода про асоціацію з Європейським Союзом не має сенсу.

Про це він заявив в інтерв`ю австрійській газеті Die Presse.

М.АЗАРОВ підкреслив, що метою України є вступ до Євросоюзу, і підписання угоди про асоціацію є першою фазою у процесі євроінтеграції.

«Через певний час постане питання, як нам просуватися далі. Переговорний процес може тривати довго, і ніхто не може передбачати, коли він закінчиться. Ну, якщо Україні не буде надана європейська перспектива, виникає питання, для чого укладати угоду про політичну асоціацію», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що Україна розглядає економічну інтеграцію з Євросоюзом як невід`ємну складову політичної інтеграції.

«Тому природно, що на першій фазі, насамперед, треба говорити про економічну інтеграцію», - сказав М.АЗАРОВ.