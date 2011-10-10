18 жовтня Азаров візьме участь у засіданні голів урядів СНД в Санкт-Петербурзі

Москва . 18 жовтня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ візьме участь у засіданні голів урядів СНД в Санкт-Петербурзі.

Про це УНІАН повідомили в дипломатичних колах.

Водночас співбесідник агентства зазначив, що навряд чи в ході цього засідання буде підписано угоду про зону вільної торгівлі СНД. «Переговори ведуться, але говорити про те, що є результат, поки що передчасно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня заступник голови Виконавчого комітету – заступник виконавчого секретаря СНД Анатолій ДРОНЬ повідомив, що Виконком СНД розраховує до 18 жовтня узгодити проект договору про зону вільної торгівлі Співдружності.

«Хоча на завершальній стадії узгодження документа виникає чимало питань, ми сподіваємося, що ми завершимо - представники держав разом з Виконкомом - узгодження документа і подамо його на розгляд Ради голів урядів, яка відбудеться 18 жовтня в Санкт-Петербурзі», - сказав А.ДРОНЬ.