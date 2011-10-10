Кращі танцюристи їдуть за кордон і дають майстер-клас у «Фокстроті»

8 жовтня в київському клубі «Динамо» відбувся турнір України зі спортивних танців «Золота осінь-2011». Змагання показали високий рівень підготовки українських танцюристів до нового танцювального сезону і професіоналізм їхніх тренерів. Турнір пройшов за підтримки Групи компаній «Фокстрот», яка вже 8 років поспіль допомагає організаторам танцювальних турнірів в Україні у рамках стратегії розвитку бізнесу як соціально відповідального.

Понад 220 танцювальних дуетів із Києва, Одеси, Запоріжжя, Умані та інших міст України вийшли на паркет столичного клубу «Динамо». Красиві костюми танцювальних пар, мелодійна музика створювали в залі атмосферу справжнього торжества спортивного танцю, а позитивний настрій допомагав успішному виконанню найскладніших «па». Пари показали членам журі та глядачам свою майстерність у виконанні стандартної програми (повільний та віденський вальси, танго, фокстрот, квікстеп) і латиноамериканської (самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв).

Перше місце в категорії «Молодь 1 стандарт» посіла пара з Києва - Тодуа Гага-Вікторія Азарова зі столичного клубу «Динамо-Київ», тренер Святослав Влох. У категорії «Юніори 2 стандарт» перемогли Валентин Поролло та Станіслава Лагута, Київ, клуб «Міф», тренери Олена Дібань та Олександр Савков.

У категорії «Ювенали 1 Е» перше місце дісталося танцювальній парі Павло Журавльов-Анастасія Лемішко з київського клубу «Спорт-данс», тренер Валентина Федорчук. Друге місце в цій категорії також дісталося підопічним Валентини Федорчук, танцюристам з цього ж клубу Данилу Омелі та Ганні Ясинській.

Серед дорослих у категорії «Дорослі стандарт» першими стали Владислав Доля та Олександра Сидорова із Запоріжжя, клуб «Динамо-Запоріжжя», тренер Руслан Шевченко. Друге і третє місця посіли кияни: Дмитро Бойченко-Ольга Волкова (клуб «Астра», тренери Віталій та Вероніка Григорович) та Віталій Семенчук - Катерина Ворона (клуб «Данс-Центр», тренери Юрій та Яна Васютяк).

«Дякуємо всім учасникам змагань за майстерність, яку вони з року в рік показують на цьому турнірі, - сказала, закриваючи турнір, голова колегії суддів Асоціації спортивних танців України, заслужений тренер України Валентина Федорчук. - І особлива подяка співзасновникам Групи компаній «Фокстрот», особисто Геннадію Виходцеву і Валерію Маковецькому, за підтримки яких вже 8 років кружляють у фокстроті українські пари на «Золотій осені», збираються на Міжнародний турнір «Парад Надій» кращі спортсмени з усього світу».

«Допомагаючи організаторам таких змагань, ми допомагаємо талановитій молоді та підтримуємо ідею активного і здорового способу життя, - зазначив співзасновник Групи компаній «Фокстрот» Геннадій Виходцев. - А наші партнери, в свою чергу, не відмовляють у допомозі нам: вже 22 жовтня в столичному «Фокстроті» в ТРЦ Dream Town вихованці Валентини Федорчук - хлопці з танцювального центру «Спорт-Данс» проведуть безкоштовний майстер-клас з виконання сальси і ча-ча-ча серед всіх любителів танців».

«Золота осінь» відкрила новий танцювальний сезон, визначила кращих із кращих серед спортсменів України, і дала старт до нових досягнень. Днями танцювальні пари заявлять про себе і на міжнародних змаганнях: з 11 по 13 жовтня призери «Золотої осені» візьмуть участь у чотирьох важливих турнірах зі спортивних танців у Лондоні.