Україну попередили про наслідки можливого тюремного ув’язнення Тимошенко

Люксембург. Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ заявляє, що тривале тюремне ув’язнення колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО негативно позначиться на майбутньому відносин України і Європейського Союзу.

Про це міністр заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН після засідання Ради закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

«Є побоювання, що буде тривалий термін тюремного ув’язнення у вироку щодо колишнього прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, і це матиме значні наслідки, оскільки ми стежимо за процесом, у нас були широкі дискусії, ми не побачили жодних фактів для цього, і це було б дуже поганим сигналом для майбутнього України», - сказав К.БІЛЬДТ.

Відповідаючи на запитання про те, чи може звинувачувальний вирок проти Ю.ТИМОШЕНКО вплинути на угоду про асоціацію між Україною і Євросоюзом, міністр відзначив: «Це може вплинути на багато речей, проте, давайте подивимося».

У свою чергу, міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ заявляє, якщо колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуватиме у в`язниці, угода про асоціацію з Україною не набуде чинності.

«Ми повинні йти далі в переговорах за асоціацією. Але якщо ТИМОШЕНКО та інші будуть у в`язниці, навіть найуспішніша угода не матиме ефекту, тому що угода ніколи не пройде через Європарламент та інші парламенти», - сказав міністр закордонних справ Чехії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 жовтня, Рада закордонних справ ЄС обговорювала ситуацію в Україні в світлі справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО і ряду інших членів її колишнього уряду.