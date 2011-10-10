У ЄС попередили про наслідки тюремного ув’язнення Тимошенко

Люксембург. Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ заявляє, що тривале тюремне ув’язнення колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО негативно позначиться на майбутньому відносин України і Європейського Союзу.

Про це міністр заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН після засідання Ради закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

«Є побоювання, що буде тривалий термін тюремного ув’язнення у вироку щодо колишнього прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, і це матиме значні наслідки, оскільки ми стежимо за процесом, у нас були широкі дискусії, ми не побачили жодних фактів для цього, і це було б дуже поганим сигналом для майбутнього України», - сказав К.БІЛЬДТ.

Відповідаючи на запитання про те, чи може звинувачувальний вирок проти Ю.ТИМОШЕНКО вплинути на угоду про асоціацію між Україною і Євросоюзом, міністр відзначив: «Це може вплинути на багато речей, проте, давайте подивимося».

У свою чергу, міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ заявляє, якщо колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуватиме у в`язниці, угода про асоціацію з Україною не набуде чинності.

«Ми повинні йти далі в переговорах за асоціацією. Але якщо ТИМОШЕНКО та інші будуть у в`язниці, навіть найуспішніша угода не матиме ефекту, тому що угода ніколи не пройде через Європарламент та інші парламенти», - сказав міністр закордонних справ Чехії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 жовтня, Рада закордонних справ ЄС обговорювала ситуацію в Україні в світлі справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО і ряду інших членів її колишнього уряду.

Засідання Печерського суду у справі Юлії Тимошенко, призначене на 11 жовтня, розпочнеться о 9.00, повідомили УНІАН у суді.

Планується, що на цьому засіданні суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ почне зачитувати вирок по т. зв. "газовій справі".

Нагадаємо, 30 вересня Р.КІРЄЄВ оголосив перерву в засіданні "орієнтовно до 11 жовтня", не сказавши точного часу початку засідання. Тоді ж суддя прийняв рішення, що на оголошення вироку в зал судових засідань будуть допущені лише журналісти. Іншим особам, у тому числі народним депутатам, суддя не дозволив бути присутніми на оголошенні вироку, пославшись на те, що нардепи систематично порушують порядок у залі суду. Ще раніше суддя дозволив пряму відеотрансляцію оголошення вироку.

Сьогодні захист Ю.Тимошенко повідомив, що у них немає інформації про точну дату і час винесення вироку.

Народні депутати також заявили, що заборона на присутність у залі суду порушує їхні права і вони мають намір спробувати все-таки взяти участь у завтрашньому засіданні. Опозиція також закликала своїх прихильників прийти до будівлі суду.

У свою чергу в Головному управлінні МВС України в Києві сказали, що якщо народні депутати з опозиційних фракцій спробують порушити встановлену суддею заборону на присутність у залі суду будь-яких осіб, крім журналістів, «не виключено, виникнуть деякі ускладнення під час охорони громадського порядку».

З 30 вересня по 10 жовтня включно суддя перебуває у дорадчій кімнаті, готуючись до винесення вироку у справі про звинувачення екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.