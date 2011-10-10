Анонс на 11 жовтня

* Прес-конференція на тему: «Пожежі у будинках українців: причини і наслідки». Учасники: Віталій Демешок, заступника начальника Управління, начальник відділу профілактичної роботи Держінспекції техногенної безпеки України; Валентина Шаповалова, керівник прес-служби Державної інспекції техногенної безпеки України.

* Круглий стіл, присвячений обговоренню проблем пов`язаних зі зміною порядку обчислення часу на території України. Учасники: міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, директор Інституту географії НАНУ Леонід Руденко, голова Держкомісії єдиного часу і еталонних частот, директор Головної астрономічної обсерваторії НАНУ Ярослав Яцків, голова Держкомітету з питань технічного регулювання та споживчої політики Олег Поволоцький, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, вчений секретар Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Ніна Мостова, президент НАМНУ Андрій Сердюк.

* Прес-конференція на тему: "Інтеграція організацій споживчої кооперації України в Європейські структури з метою розвитку національних ринків". Учасники: президент Об`єднання споживчих кооперативів у Європі Алдо Солді, генеральний секретар ЄВРОкооп Родріго Говейя, голова правління Укоопспілки Владислав Гончаренко.

* В рамках VII-го Українського туристичного форуму відбудеться круглий стіл на тему: «Безпека в туризмі: іноземний досвід та перспективи впровадження гарантійних механізмів в Україні». Учасники: Данута Мазейкайте, президент Литовської туристичної асоціації, Йосип Андрик, президент АЛТУ, Олександр Новиковський, віце-президент АЛТУ з питань виїзного туризму, Борис Зелінський, віце-президент АЛТУ з питань внутрішнього і в`їзного туризму, Мирослав Бойчин, член Президії УФУ, представники провідних туроператорів України.

* Круглий стіл на тему: «Ринок житла в регіонах України: ситуація з цінами і обсягами ріелторських продажів, іпотека та прогнози». Організатор - портал 3Doma.ua. Учасники: Олександр Рубанов президент Спілки фахівців з нерухомості України, Сергій Злидень президент Асоціації фахівців з нерухомості України, Олександр Бондаренко президент «Ріелторська палата», Михайло Артюхов керуючий директор компанії Arpa real estate (Київ), Оксана Кузнєцова директор АН «Сфера нерухомості» (Донецьк ), Сергій Маласай директор АН «Інвестор» (Дніпропетровськ) та ін.

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров відвідає Центр зайнятості Києво-Святошинського району Київської області.

* Зустріч прем`єр-міністра України та Президента Республіки Словенія.

* Прес-конференція на тему: "Скільки реально ми платимо за житлово-комунальні послуги і скільки вони коштують?" Учасники: юрист, голова ГО "Кияни, об`єднуємося!" Олександр Дядюк, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко , народний депутат, представник фракції КПУ Сергій Гордієнко, а також представник Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України. Організатор - ГолосUA.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція за підсумками II-го Міжнародного Луганського інвестиційного форуму, який відбувся в Луганську 5-7 жовтня. На Форумі були представлені найбільші інвестиційні проекти, обговорені умови і перспективи співпраці бізнес-структур області з зацікавленими українськими та зарубіжними інвестиційними компаніями. У прес-конференції візьме участь голова Луганської обласної державної адміністрації Володимир Пристюк.

* Відбудеться розширене засідання Спільної експертної робочої групи УСПП і Держмитслужби. Розглядатимуться законодавчі ініціативи Економічної ради УСПП щодо удосконалення проекту Митного кодексу України, питання визначення митної вартості імпортних вантажів та ін. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова Держмитслужби України Ігор Калетник, президент Української асоціації підприємств легкої промисловості Валентина Ізовіт, гендиректор Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» Валентина Хоменко, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Юрій Кучинський.

* Відбудеться відеоконференція на тему: "Енергетична безпека та енергоефективність України». Організатор - Інститут світової політики в партнерстві з Фондом Карнегі за міжнародний мир (м. Вашингтон, США). Учасники: експерт Фонду Карнегі з питань енергетики і клімату Аднан Ватасевер, старший економіст Міжнародного валютного фонду Пітер Долман, Оксана Грищенко, радник Міністерства палива та енергетики України, і Юрій Корольчук, член Наглядової ради Інституту енергетичних досліджень. Модератор - Метью Роянскі, заступник директора Програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир.

* Участь Президента України та Президента Республіки Словенія в роботі українсько-словенського бізнес-форуму.

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