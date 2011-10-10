Головне на 10 жовтня

Фінанси

Активи українських банків за дев’ять місяців виросли на 9,5%

Активи українських банків за січень-вересень 2011 р. виросли на 9,5%, при цьому за вересень - на 0,4%, - до 1,032 трлн. грн.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Загальні активи банків складають 1,194 трлн. грн., з яких 68,7%, - кредити; 6,8% - вклади у цінні папери; 6,1% - залишки коштів на коррахунках, які відкриті в інших банках; 4,6% - готівкові кошти, банківські метали і кошти в НБУ.

Зобов`язання банків виросли на 9% - до 876,5 млрд. грн. У структурі зобов`язань 34,3% (чи 300,3 млрд. грн.) складають кошти фізичних осіб, 19,5% (або 170,7 млрд. грн.) - кошти суб`єктів господарювання, 18,8% (чи 164,5 млрд. грн.) - міжбанківські кредити і депозити.

Капітал українських банків за вказаний період виріс на 12,7% і склав 155,2 млрд. грн., або 15% пасивів банків.

Сплачений зареєстрований статутний капітал збільшився на 14,9% - до 167,5 млрд. грн.

На 1 жовтня 2011 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківських операцій мали 177 банків.

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Від’ємне сальдо валютних інтервенцій НБУ у вересні перевищило 1,9 млрд. дол.

Негативне сальдо валютних інтервенцій Національного банку України (НБУ) на міжбанківському ринку у вересні 2011 року перевищило 1,9 млрд. дол. Про це повідомляє сайт регулятора.

Згідно з наданою інформацією, минулого місяця надходження іноземної валюти від нерезидентів перевищило платежі на їх користь на 617 млн. дол., але, незважаючи на це, було зафіксовано збільшення внутрішнього попиту, який, у результаті, був більшим валютної пропозиції.

У повідомленні також вказують, що Нацбанк сприяв "Нафтогазу України" у проведенні розрахунків за імпортований газ ("Нафтогаз" перерахував "Газпрому" близько 867 млн. дол. за імпортований у вересні природний газ - УНІАН).

За даними НБУ, упродовж місяця ринковий курс гривні до долара США у безготівкових операціях знизився на 0,02% - до 7,9985 грн./дол., а в операціях з продажу готівкових доларів - на 0,23%, до 8,0407 грн./дол.

По офіційному курсу гривня знецінилася до долара на 0,03% - до 7,9727 грн./дол., а до російського рубля і євро зміцнилася на 9,45% і 5,44 % - до 2,5012 грн./10 рублів і 10,85,48 грн./євро відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародні валютні резерви Національного банку України у вересні 2011 року скоротилися на 8,5%, або на 3,256 млрд. дол., - до 34,95 млрд. дол. Перший заступник голови правління НБУ Юрій КОЛОБОВ заявив, що однією з головних причин зниження об`єму золотовалютних резервів стали інтервенції Нацбанку з метою задоволення попиту населення на валюту.

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Гарантійна угода між Україною та МБРР набула чинності. Янукович підписав закон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон №3812-VІ «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект з енергоефективності) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН. 4 жовтня Верховна Рада України ратифікувала Гарантійну угоду (Проект з енергоефективності) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Закон спрямований на набрання чинності Гарантійною угодою між Україною і МБРР, що уможливить вжиття практичних заходів із започаткування спільного з МБРР проекту, у рамках якого АТ «Укрексімбанк» буде залучено кредитні ресурси МБРР для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств, у тому числі постачальників комунальних послуг, через розширення доступу до джерел довгострокового фінансування, фінансову підтримку впровадження енергоефективних технологій; покращання стану захисту довкілля; а також розширення спроможності комерційних банків надавати середньо- і довгострокові позики, розвиваючи банківський сектор.

Проект з енергоефективності спрямований на фінансування заходів, які сприятимуть поліпшенню ефективності енергоспоживання українських підприємств і скороченню питомої ваги традиційних енергоносіїв у структурі витрат реального сектора з одночасним позитивним впливом на стан навколишьного середовища.

У рамках проекту передбачається залучення АТ «Укрексімбанк» позики МБРР на суму 200 млн. дол. США під гарантії України до 30 років з шестирічним пільговим періодом.

Передбачається надання українським підприємствам, у тому числі постачальникам комунальних послуг, середньо- і довгострокового фінансування виробничих потреб: інвестиційне кредитування, у тому числі через відібрані комерційні банки-учасники.

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Податківці розроблять персональну смарт-карту платника податків

Податківці розробляють персональну смарт-карту платника податків для доступу до «електронного кабінету».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

За словами голови ДПСУ Віталія ЗАХАРЧЕНКА, це ідентифікаційна персональна картка фізичної або юридичної особи, яка надаватиме доступ до персонального «електронного кабінету» платника податків. За його словами, в «електронному кабінеті» платник податків матиме можливість отримувати повну інформацію про стан сплати податків.

Смарт-картка надасть можливість своєчасно і зручно, використовуючи електронний цифровий підпис, заповнити та подати податкову звітність, внести зміни до неї та забезпечити актуальність даних про об`єкт оподаткування.

«Серед головних переваг смарт-карти - можливість здійснення платниками платежів зі свого поточного рахунку через систему інтернет або систему «клієнт-банк». Водночас, персональна картка не потребує надання додаткових паперових копій під час пред`явлення податкового номера, як це відбувається сьогодні», - зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Також на сьогодні в ДПСУ впроваджується проект, який виконується з використанням технології Національного банку України щодо використання смарт-карт для побудови автоматизованої системи контролю застосування реєстраторів розрахункових операцій за допомогою електронної стрічки. Така система спростить для підприємців зберігання звітних документів, пов`язаних з використанням РРО.

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ПЕК

Прем`єри РФ і Туреччини обговорили можливість продовження поставок російського газу через Україну

Москва. Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН і прем`єр-міністр Туреччини Реджеп ЕРДОГАН обговорили можливість продовження поставок російського газу Західним коридором (територією України, Румунії й Болгарії) через іншу турецьку компанію після завершення терміну дії поточного контракту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряди РФ за підсумками телефонної розмови глав урядів двох країн.

«Глави урядів обмінялися думками про перспективи продовження поставок газу Західним коридором з урахуванням відмови однієї з турецьких компаній продовжувати контракт після завершення терміну дії з акцентом на можливість відновлення поставок через іншу турецьку компанію», - говориться в повідомленні.

Разом з цим прем`єри детально обговорили тему реалізації проекту нафтопроводу Самсун-Джейхан і будівництво АЕС «Аккую». Крім того, В.ПУТІН і Р.ЕРДОГАН детально зупинилися на темі будівництва газопроводу «Південний потік».

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня турецький міністр енергетики Танер ЙИЛДИЗ повідомив, що Туреччина вирішила не продовжувати угоду з Росією про поставки газу «західним маршрутом» у зв`язку з тим, що російська сторона відмовилася знижувати ціну на паливо.

Глава Міненерго Туреччини 29 вересня попереджав про можливість перегляду угоди, підписаної в 1986 році, якщо в Москві не знизять ціну на газ. Термін дії цього документа, що передбачає щорічні поставки Туреччини близько 6 мільярдів кубометрів газу, закінчується в грудні.

Міністр енергетики Туреччини висловив надію, що нова угода з «Газпромом» про поставки газу «західним маршрутом» буде підписана не державою, а приватним сектором.

Як раніше заявляв Т.ЙИЛДИЗ, якщо угода з Росією не буде продовжена, Стамбул не відчуватиме проблем із забезпеченням природним газом. Основні обсяги газу, що надходять до Туреччини «західним маршрутом», використовуються для потреб північного заходу країни, перш за все 15-мільйонного Стамбулу.

На 2010 рік контрактами були заплановані поставки до Туреччини 30 мільярдів кубометрів російського газу. При цьому з урахуванням впливу наслідків кризи на економіку Туреччини були визначені мінімальні обсяги закупівлі турецькою стороною «блакитного палива», а також передбачено право турецької компанії Botas скорочувати відбір газу, що надходить морським газопроводом, до 75% без санкцій з боку «Газпрому». В результаті Туреччина придбала лише 18,01 мільярда кубометрів.

У травні 2010 року віце-прем`єр-міністр Росії Ігор СЕЧІН заявив, що в листопаді 2010 року Туреччина видасть дозвіл на будівництво газопроводу «Південний потік» у своїй економічній зоні, проте цього досі не сталося.

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«ДТЕК» і «Донецьксталь» боротимуться за право концесії «Ровенькиантрациту» і «Свердловантрациту»

Станом на 17:00 понеділка, 10 жовтня, своє бажання брати участь в конкурсі на право концесії цілісних майнових комплексів державних вугледобувних підприємств виявили три компанії ТОВ «ДТЕК. Ровенькиантрацит», ТОВ «ДТЕК. Свердловантрацит» і ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» (всі - Донецьк).

Про це УНІАН повідомив директор департаменту майнових відносин і управління корпоративними правами Міністерства енергетики і вугільної промисловості, заступник голови конкурсної комісії Володимир ФІЧОВ.

«Станом на зараз у комісії є заявки від «ДТЕК. Ровенькиантрацит», «ДТЕК. Свердловантрацит» і «Донецьксталі», проте наголошую: згідно із законом прийом заявок може здійснюватися до 24:00 понеділка», - сказав він.

В.ФІЧОВ нагадав, що дочірня компанія Coal Energy S.A. (Люксембург) ТОВ «Донпромбізнес» (Донецьк), яка раніше також подавала заявку, не була допущена до конкурсу через недотримання умов щодо внесення банківської гарантії, а також відсутність у компанії необхідного щорічного обсягу вуглевидобування на рівні не менш як 2 млн. тонн.

Як уточнив УНІАН інший член конкурсної комісії на умовах анонімності, комісія вже у п`ятницю, 14 жовтня, планує розкрити пропозиції учасників і приступити до їх оцінки.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості 11 серпня ц.р. оголосило конкурси з передачі в концесію цілісних майнових комплексів (ЦМК) найбільших державних вугледобувних об`єднань «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» (обидва – Луганська область). Активи підприємств передбачається передати в концесію на 49 років. Заявки на участь в конкурсі приймаються до 10 жовтня.

Довідка УНІАН. Група ПАТ «Донецьксталь», що контролюється російським бізнесменом Віктором НУСЕНКІСОМ, об`єднує активи у вугільній, металургійній і машинобудівній галузях. Крім того, група має аграрний напрям - агрохолдинг «Донецьксталь». У вугільній сфері в Україні групі, зокрема, належить шахтоуправління «Покровське» (раніше вугільна компанія «Шахта «Червоноармійська – Західна №1»), що спеціалізується на видобутку коксівного вугілля. Крім того, група співробітничає з ДП «Макіїввугілля».

У січні-серпні 2011 року ш/у «Покровське» збільшило видобуток вугілля на 31,6% - до 3,245 млн. тонн.

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ. Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, генерації та дистрибуції електроенергії.

До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», орендне підприємство «Добропіллявугілля» і п`ять збагачувальних фабрик.

Вугледобувні підприємства енергохолдингу ДТЕК (Донецьк) у січні-липні збільшили видобуток рядового вугілля на 17,7% або на 1,721 млн. тонн - до 11,435 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

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Україна гарантує транзит газу у країни Європи - Янукович

Україна гарантує транзит газу по своїй території у країни Європи.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю грецькій газеті Ethnos tis Kyriakis, опублікованому 9 жовтня, повідомляє прес-служба Президента.

"Що стосується транзиту - він буде забезпечений. Ми вже готові до зими - ми закачали в підземні сховища понад 20 мільярдів кубометрів газу. І це є тим ресурсом, який дозволить нам у будь-якій ситуації забезпечити у необхідних об`ємах усіх європейських споживачів. І ми це робитимемо спільно, це наші зобов`язання спільно з Росією", - підкреслив Президент України.

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Вищий госпсуд підтвердив незаконність участі «Нафтогазу» в «УкрГаз-Енерго»

Вищий господарський суд України своєю постановою залишив у силі постанову Київського апеляційного господарського суду, якою було визнано недійсним рішення установчих зборів спільного підприємства ЗАТ "УкрГаз-Енерго" (Київ) від 2 лютого 2006 року в частині участі НАК "Нафтогаз України" у створенні цього СП, а також статут "УкрГаз-Енерго" в частині участі НАКу у капіталі цієї компанії.

Про це сказано у постанові суду від 27 вересня 2011 року, опублікованій сьогодні на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зокрема, Вищий госпсуд відхилив касацію "Нафтогазу" і Кабінету міністрів на рішення апеляційної інстанції.

Згідно з матеріалами справи при створенні «УкрГаз-Енерго» одним з його засновників – «Нафтогазом» - були допущені порушення щодо узгодження своєї участі у створенні СП та щодо виконання покладених на «Нафтогаз» обов’язків з узгодження статуту «УкрГаз-Енерго» з відповідними міністерствами.

Таким чином, суд відмінив ще статут спільного підприємства (у редакції від 2 лютого 2006 року) і зміни до статуту (від 28 квітня 2007 року) у частині участі "Нафтогазу" в акціонерному капіталі "УкрГаз-Енерго".

Нагадаємо, 1 жовтня 2008 року Господарський суд Києва прийняв рішення про ліквідацію "УкрГаз-Енерго". Суд також визнав недійсним рішення установчих зборів засновників компанії від 2 лютого 2006 року, рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року, статут компанії.

1 червня 2009 року Київський апеляційний господарський суд вніс зміни у рішення першої інстанції. Зокрема, госпсуд вирішив просто припинити діяльність "УкрГаз-Енерго" шляхом ліквідації, а апеляційна інстанція зобов`язала засновників СП - НАК "Нафтогаз України" і RosUkrEnergo спільно здійснити заходи з ліквідації.

Вимога НАК "Нафтогаз України" про створення ліквідаційної комісії була відхилена, а сама компанія ліквідована не була.

Довідка УНІАН. Створене у лютому 2006 року ЗАТ "УкрГаз-Енерго" є спільним підприємством НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ "УкрГаз-Енерго" було єдиним постачальником природного газу в Україну.

У березні 2011 року Національна комісія з регулювання енергетики видала "УкрГаз-Енерго" ліцензію на постачання 4,8 млрд. куб. м природного газу і газу-метану вугільних родовищ на рік за нерегульованим тарифом терміном на 5 років.

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Справа Ттимошенко

Засідання суду у справі Тимошенко, на якому мають оголосити вирок, розпочнеться 11 жовтня о 9.00

Засідання Печерського суду у справі Юлії Тимошенко, призначене на 11 жовтня, розпочнеться о 9.00, повідомили УНІАН у суді.

Планується, що на цьому засіданні суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ почне зачитувати вирок по т. зв. "газовій справі".

Нагадаємо, 30 вересня Р.КІРЄЄВ оголосив перерву в засіданні "орієнтовно до 11 жовтня", не сказавши точного часу початку засідання. Тоді ж суддя прийняв рішення, що на оголошення вироку в зал судових засідань будуть допущені лише журналісти. Іншим особам, у тому числі народним депутатам, суддя не дозволив бути присутніми на оголошенні вироку, пославшись на те, що нардепи систематично порушують порядок у залі суду. Ще раніше суддя дозволив пряму відеотрансляцію оголошення вироку.

Сьогодні захист Ю.Тимошенко повідомив, що у них немає інформації про точну дату і час винесення вироку.

Народні депутати також заявили, що заборона на присутність у залі суду порушує їхні права і вони мають намір спробувати все-таки взяти участь у завтрашньому засіданні. Опозиція також закликала своїх прихильників прийти до будівлі суду.

У свою чергу в Головному управлінні МВС України в Києві сказали, що якщо народні депутати з опозиційних фракцій спробують порушити встановлену суддею заборону на присутність у залі суду будь-яких осіб, крім журналістів, «не виключено, виникнуть деякі ускладнення під час охорони громадського порядку».

З 30 вересня по 10 жовтня включно суддя перебуває у дорадчій кімнаті, готуючись до винесення вироку у справі про звинувачення екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.

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Україну попередили про наслідки можливого тюремного ув’язнення Тимошенко

Люксембург. Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ заявляє, що тривале тюремне ув’язнення колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО негативно позначиться на майбутньому відносин України і Європейського Союзу.

Про це міністр заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН після засідання Ради закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

«Є побоювання, що буде тривалий термін тюремного ув’язнення у вироку щодо колишнього прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, і це матиме значні наслідки, оскільки ми стежимо за процесом, у нас були широкі дискусії, ми не побачили жодних фактів для цього, і це було б дуже поганим сигналом для майбутнього України», - сказав К.БІЛЬДТ.

Відповідаючи на запитання про те, чи може звинувачувальний вирок проти Ю.ТИМОШЕНКО вплинути на угоду про асоціацію між Україною і Євросоюзом, міністр відзначив: «Це може вплинути на багато речей, проте, давайте подивимося».

У свою чергу, міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ заявляє, якщо колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуватиме у в`язниці, угода про асоціацію з Україною не набуде чинності.

«Ми повинні йти далі в переговорах за асоціацією. Але якщо ТИМОШЕНКО та інші будуть у в`язниці, навіть найуспішніша угода не матиме ефекту, тому що угода ніколи не пройде через Європарламент та інші парламенти», - сказав міністр закордонних справ Чехії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 жовтня, Рада закордонних справ ЄС обговорювала ситуацію в Україні в світлі справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО і ряду інших членів її колишнього уряду.

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Янукович заявляє, що його «абсолютно не хвилює» справа Тимошенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його «абсолютно не хвилює» справа екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав в інтерв`ю грецькій газеті Ethnos tis Kyriakis.

«Мене це питання абсолютно не хвилює. Мене хвилює перш за все те, що ми повинні налагодити відносини з Росією (газове питання) на рівні угод. А задане Вами питання належить до площини права та законів. Правоохоронні органи отримали доручення за рішенням Ради національної безпеки і оборони у лютому 2009 року, коли я був в опозиції. Я не був тоді президентом. Я висловлював свою точку зору стосовно контракту, який був підписаний ТИМОШЕНКО з російським урядом»,- сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд має оголосити рішення у справі Ю.ТИМОШЕНКО щодо перевищення нею повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

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Агро

ЄС розробить програму допомоги виноробній галузі України

У листопаді почнеться розробка програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу виноробній галузі України.

Про це у коментарі УНІАН повідомив президент Українського бюро винограду і вина Іван ПЛАЧКОВ, посилаючись на слова глави Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ.

Зокрема, за словами І.ПЛАЧКОВА, 1-2 жовтня голови дипломатичних місій низки країн Європейського Союзу і Великобританії на запрошення президента Українського бюро винограду і вина відвідали провідний виноробницький регіон України - Бесарабію.

До складу делегації входили: Ж. М. ТЕЙШЕЙРА, посол Великобританії в Україні Лі ТЕРНЕР, посол Греції в Україні Георгіос ГЕОРГУНТЗОС, Повноважний міністр Посольства Республіки Болгарія в Україні Пламен БУНЗИН і консул Польщі в Україні Богуслав ГЕРТРУДА.

Як розповів президент Українського бюро винограду і вина, європейські дипломати, які відвідали місцеві виноробні і змогли належним чином оцінити відмінну якість продукції підприємств, які входять в Українське бюро винограду і вина - виноробні "Вина Гулієвих", Промислово-торгової компанії "Шабо", ознайомилися з експозицією Центру культури вина "Шабо".

За словами І.ПЛАЧКОВА, "дипломати відкрили для себе нову виноробницьку країну. Їх відгуки свідчили про те, що українські вина їм - винним гурманам - припали до душі".

При цьому гості вказали на проблеми, які, на їх погляд, істотно гальмують розвиток української виноробницької галузі - невирішеність земельного питання, бюрократизм у владі і невизначена інвестиційна політика. Особливо європейці за акцентували на ситуацію щодо обов`язкової оплати виробниками ліцензій на гуртову торгівлю у розмірі 500 тис. грн. Для невеликих виробників, які випускають до 100 тис. пляшок вина на рік, така плата стає непомірним тягарем на ціну їх продукції і просто вбиває авторське, європейське за характером виноробство, не дозволяє розвинути наявний величезний потенціал української виноробницької галузі, вважає І.ПЛАЧКОВ.

За його словами, дипломати зазначили, що в їх країнах підвищення культури споживання вина виявилося дуже ефективним інструментом боротьби з алкоголізмом, а високий розвиток виноробства - ознакою цивілізованості держави.

У зв`язку з цим, сказав І.ПЛАЧКОВ, за результатами візиту Ж.М.ТЕЙШЕЙРА повідомив про те, що в листопаді почнеться розробка програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу виноробницькій галузі України. При цьому він підкреслив необхідність обов`язкової участі Українського бюро винограду і вина в розробці цієї програми. Адже саме виробники знають реальні проблеми галузі зсередини.

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Будівництво

До кінця року планують ввести понад 200 тис. кв. м житла за підтримки ДІУ

В Україні до кінця року планують ввести понад 200 тис. кв. м житла за підтримки Державної іпотечної установи (ДІУ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі установи.

Згідно з повідомленням, на 1 жовтня за підтримки ДІУ введено в експлуатацію понад 60 тис. кв. м житла.

Зокрема, 6 жовтня був введений в експлуатацію житловий будинок у Севастополі. 10-поверховий житловий будинок, площею понад 7,5 тис. кв. м, розрахований на 115 квартир. Будівництво цього будинку почалося у 2008 році.

ДІУ профінансувала цей проект на суму 11 млн. грн. Забудовником проекту виступила компанія "Соціальна ініціатива Москва-Севастополь".

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ стала держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщують шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. По паперах видається 100% державна гарантія.

У вересні 2010 року Кабмін виключив з пріоритетних видів діяльності ДІУ функції зі сприяння будівництву, а також з забезпечення реалізації державних програм з забезпечення житлом громадян України.

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Міжнародні відносини

18 жовтня Азаров візьме участь у засіданні голів урядів СНД в Санкт-Петербурзі

Москва. 18 жовтня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ візьме участь у засіданні голів урядів СНД в Санкт-Петербурзі.

Про це УНІАН повідомили в дипломатичних колах.

Водночас співбесідник агентства зазначив, що навряд чи в ході цього засідання буде підписано угоду про зону вільної торгівлі СНД. «Переговори ведуться, але говорити про те, що є результат, поки що передчасно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня заступник голови Виконавчого комітету – заступник виконавчого секретаря СНД Анатолій ДРОНЬ повідомив, що Виконком СНД розраховує до 18 жовтня узгодити проект договору про зону вільної торгівлі Співдружності.

«Хоча на завершальній стадії узгодження документа виникає чимало питань, ми сподіваємося, що ми завершимо - представники держав разом з Виконкомом - узгодження документа і подамо його на розгляд Ради голів урядів, яка відбудеться 18 жовтня в Санкт-Петербурзі», - сказав А.ДРОНЬ.

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У Донецьку 18 жовтня чекають прибуття Януковича і Медведєва – губернатор

У Донецьку 18 жовтня чекають прибуття Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, які візьмуть участь в українсько-російському форумі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

У рамках форуму в Донецьку у виставковому центрі «Експодонбас» пройде також виставка Міжрегіональної співпраці і IV Міжнародний інвестиційний саміт DID 2011 – «Міжрегіональна і транскордонна співпраця (ICBC)».

За словами губернатора, в регіоні на сьогодні «головна подія - це підготовка до майбутнього російсько-українського форуму, саміту і виставки, які пройдуть упродовж 18-19 і завершаться 20 жовтня».

«Ми чекаємо прибуття двох президентів, багатьох голів регіонів з України, Росії і, можливо, Молдови, Білорусі», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ.

При цьому він додав: «Крім усього іншого, будуть проведені круглі столи з питань транскордонної співпраці і розвитку малого і середнього бізнесу. За моїми припущеннями, буде близько тисячі учасників».

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УНІАН