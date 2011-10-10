Курс НБУ на 11.10.11

Офіційний курс НБУ на 11.10.11100 USD США - 797.2700 (на 10 жовтня - 797.2700)100 EUR - 1083.7291 (на 10 жовтня - 1071.0525)10 RUR - 2.4907 (на 10 жовтня - 2.4760)Облікові курси банківських металів на 11.10. 11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132665.73 (на 10 жовтня-131629.28)961XAG10Срібло-2569.60 (на 10 жовтня-2549.67)962XPT10Платина-121264.77 (на 10 жовтня-121264.77)964XPD10Паладій-49032.11 (на 10 жовтня-47676.75)

Офіційний курс НБУ на 11.10.11 100 USD США - 797.2700 (на 10 жовтня - 797.2700) 100 EUR - 1083.7291 (на 10 жовтня - 1071.0525) 10 RUR - 2.4907 (на 10 жовтня - 2.4760) Облікові курси банківських металів на 11.10. 11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 132665.73 (на 10 жовтня - 131629.28) 961 XAG 10 Срібло - 2569.60 (на 10 жовтня - 2549.67) 962 XPT 10 Платина - 121264.77 (на 10 жовтня - 121264.77) 964 XPD 10 Паладій - 49032.11 (на 10 жовтня - 47676.75)

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