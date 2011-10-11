Сьогодні Печерський суд може винести вирок у справі Тимошенко

Прихильники екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО збираються біля будівлі Печерського районного суду, де сьогодні о 9.00 суддя Родіон КІРЄЄВ почне зачитувати вирок у справі щодо перевищення нею повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулицях, прилеглих до Хрещатика, стоїть більше десятка автобусів із «беркутівцями».

Представники «Беркуту» також знаходяться у внутрішньому дворику Печерського суду.

Над аркою, яка веде з Хрещатика до суду, розгорнуто плакат «Судья Киреев! Вынеси справедливый приговор!».

До суду прийшло дуже багато журналістів, в тому числі закордонних ЗМІ. Пресу почали пускати у двір біля суду вже о 7.30.

О 7.45 до суду привезли саму Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, 30 вересня Р.КІРЄЄВ оголосив перерву в засіданні “орієнтовно до 11 жовтня”. Тоді ж суддя ухвалив рішення, що на виголошення вироку до залу судових засідань будуть допущені лише журналісти. Іншим особам, зокрема народним депутатам, суддя не дозволив бути присутніми на виголошенні вироку, пославшись на те, що парламентарії систематично порушують порядок у залі суду.

Ще раніше суддя дозволив пряму відеотрансляцію оголошення вироку.

Народні депутати заявили, що заборона на присутність в залі суду порушує їхні права, і вони мають намір спробувати все ж таки взяти участь в сегодняшнем засіданні. Опозиція також закликала своїх прихильників прийти до будівлі суду.

У свою чергу в Головному управлінні МВС України в м. Києві сказали, що якщо народні депутати з опозиційних фракцій спробують порушити встановлену суддею Р.КІРЄЄВИМ заборону на присутність в залі суду будь-яких осіб, окрім журналістів, «не виключено, виникнуть деякі ускладнення при охороні громадського порядку».