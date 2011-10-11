Саміт ЄС з проблем єврозони перенесено на 23 жовтня

Саміт глав країн Євросоюзу, на якому обговорюватимуться проблеми єврозони, перенесено на тиждень - він відбудеться 23 жовтня.

Як передає РІА «Новости», це витікає із заяви голови Європейської ради Хермана ван РОМПЕЯ.

"Час дозволить завершити нашу комплексну стратегію з розв`язання боргової кризи в єврозоні, що охоплює пов`язані з цією проблемою питання", - відзначив Х.РОМПЕЙ.

У неділю лідери Німеччини і Франції заявили, що мають намір зробити все можливе для рекапітализації банків обох країн. Проблема "поганих" активів, пов`язаних із боргами периферійних країн ЄС, на балансах найбільших банків регіону є однією з головних причин занепокоєння інвесторів і зниження фінансових риків останнім часом.

Голова Європейської ради зазначив, що для вирішення проблем у Греції необхідна рекапіталізація банків і забезпечення ефективності роботи Європейського фонду фінансової стабільності (ЄФФС).

"Ці чинники нерозривно пов`язані з рішенням "трійки" щодо подання фінансової допомоги Греції", - сказав Х.РОМПЕЙ, зазначивши, що процес ратифікації розширення повноважень ЄФФС майже завершено.