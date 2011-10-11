У Печерському суді триває оголошення вироку Тимошенко. Технічна перерва до 11.10

У печерському районному суді Києва триває оголошення вироку у справі екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року з Росією.

Як передає кореспондент, головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив уже три технічних перерви у засіданні суду. Перша - до 9.30, друга – до 10.15, третя - до 11.10. Без пояснення причин суддя йшов до нарадчої кімнати.

Саму Ю.ТИМОШЕНКО після оголошення перерву конвоїри вивели із зали суду.

Журналістів також попросили на цей час покинути приміщення для того, щоб провітрити його.

Зокрема Ю.ТИМОШЕНКО на питання російських журналістів, чи буде вона просити помилування у Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, промовчала.

Р.КІРЄЄВ оголошує своє рішення уже понад годину, цитуючи здебільшого виступи державного обвинувачення під час судових дебатів при розгляді справи щодо газових угод 2009 року.

При цьому суддя посилається на покази саме тих свідків, які на досудовому і судовому слідстві однозначно висловлювалися про те, що Ю.ТИМОШЕНКО порушила закон, підписавши директиви офіційної делегації НАК "Нафтогаз України" на проведення переговорів з ВА "Газпром" у січні 2009 року.

Під час оголошення Ю.ТИМОШЕНКО спілкується зі своєю донькою Євгенією КАРР та щось переглядає на комп`ютері своєї доньки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві, до охорони громадського порядку біля Печерського районного суду Києва залучено близько тисячі співробітників міліції, бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» та військовослужбовців Внутрішніх військ МВС.