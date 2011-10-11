Більш як половина українців сприймає суд над Тимошенко як переслідування опозиції - опитування

Більш як половина громадян України (53,5%) сприймає суд над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО як переслідування опозиційного політика.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведені “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

При цьому 35,8% вважають, що звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО є законними. Не змогли визначитись 10,7%.

Також опитування показало, що 53,3% українців вважають, що суд над Ю.ТИМОШЕНКО не був справедливим, об’єктивним і неупередженим.

30,7% опитаних погодились з тим, що суд був справедливим, об’єктивним і неупередженим, а 16% не змогли визначитись.

Всеукраїнське опитування було проведене “Українським демократичним колом” 1-7 жовтня 2011 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.