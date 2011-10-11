Суд визнав «опискою» датування матеріалів у справі Тимошенко неіснуючими датами

11:52, 11 жовтня 2011
Різне
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Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ визнав «опискою» датування матеріалів у справі екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Р.КІРЄЄВ під час оголошення вироку Ю.ТИМОШЕНКО.

"Суд приходить до висновку, що матеріали справи, датовані 31 квітня 2001 року, у сукупності з іншими матеріалами справи є помилково зазначеними датами і є явною опискою", - сказав Р.КІРЄЄВ.

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