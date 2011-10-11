Міліція затримала 3 прихильників Тимошенко за перекриття руху на Хрещатику

Міліція затримала трьох прихильників екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО за перекриття руху на Хрещатику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стверджують народні депутати від Батьківщини».

Наразі група народних депутатів веде переговори з представниками міліції біля автозаку про звільнення затриманих.

У «Батьківщині» також заявили, що співробітники міліції, відтісняючи прихильників Ю.ТИМОШЕНКО від Печерського суду, застосували фізичну силу до учасників мирної акції.

Зокрема, "Беркут" застосував силу і до кількох народних депутатів, в тому числі до народного депутата від "Батьківщини" Євгена СУСЛОВА.

У зв’язку з цим Є.СУСЛОВ зазначив, що на такі дії працівників правоохоронних органів народні депутати подаватимуть заяви до суду.