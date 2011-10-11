Суд критично ставиться до свідчень Турчинова у справі Тимошенко - Кірєєв

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ заявляє, що суд критично ставиться до свідчень, які надавав під час судового слідства колишній віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ у справі екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Р.КІРЄЄВ під час оголошення вироку Ю.ТИМОШЕНКО.

"Повідомлені ним (О.ТУРЧИНОВИМ - УНІАН) дані спростовуються у судовому засіданні, тому суд критично ставиться до показань даного свідка", - сказав Р.КІРЄЄВ.

Зокрема, за його словами, під час судового слідства доведено, що на засіданні Кабінету міністрів 19 січня 2009 року планувалося ухвалити "директиви уряду делегації НАК "Нафтогаз України" на переговори з ВАТ "Газпром" щодо укладення контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках та контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через Україну".

Крім того, Р.КІРЄЄВ звернув увагу на те, що під час надання свідчень О.ТУРЧИНОВ визнав, що "знаходився у прямому службовому підпорядкуванні ТИМОШЕНКО Ю.В.".