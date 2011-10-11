Тимошенко: з моїм ув'язненням в Україну повертається 37-й рік

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що судовий вирок у кримінальній справі щодо газових угод 2009 року свідчить про повернення України до часів масових репресій, які здійснювалися у 30-ті роки XX століття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила одразу після того, як головуючий у справі суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ оголосив її вирок у вигляді ув`язнення строком на 7 років.

"В Україну з цим вироком, з усіма репресіями проти громадян, в Україну повернувся 37-й рік. Усім треба бути сьогодні сильними", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр також звернулася через присутніх у залі представників засобів масової інформації до усіх громадян, "людей доброї волі в Україні" із закликом захистити країну від авторитарного режиму. "Не опускайте руки, борітеся!", - заявила вона.