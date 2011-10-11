Тимошенко розраховує на Європейський суд з прав людини

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Європейський суд з прав людини скасує незаконний вирок, винесений їй Печерським районним судом Києва за результатами розгляду справи про газові угоди 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила одразу після того, як головуючий у справі суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ оголосив її вирок у вигляді ув`язнення строком на 7 років.

"Я переконана, що Європейський суд скасує неправосудне рішення", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, сьогоднішнє рішення суду свідчить про те, що в Україні "розтоптана Конституція та правосуддя і ніхто не може покладатися на ці суди".

"Зараз дуже важкий і дуже відповідальний момент. Будьте разом, будьте силою! Слава Україні!", - закликала Ю.ТИМОШЕНКО.