Судовий вирок Тимошенко може бути оскаржено протягом 15 діб

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ заявляє, що вирок екс-прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО може бути оскаржено в Апеляційному суді міста Києва протягом 15 діб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КІРЄЄВ заявив під оголошення судового рішення за результатами розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО про газові угоди 2009 року.

"Рішення Печерського районного суду може бути оскаржено до Апеляційного суду міста Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення". - сказав Р.КІРЄЄВ.

Суд в особі головуючого у справі також постановив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО на користь НАК "Нафтогаз України" 1 млрд. 516 млн. 365 тис. 234 грн. 94 копійки заподіяних збитків, а також 2 тис. 538 грн. - на користь Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за проведення експертизи.

"Позов НАК "Нафтогаз України" підлягає задоволенню, оскільки наявність причинного зв`язку між злочинними діями ТИМОШЕНКО Ю.В. із завданими збитками, їхні розміри повністю підтверджуються дослідженими у судовому засіданні доказами", - зазначив Р.КІРЄЄВ.

"Суд постановив: ТИМОШЕНКО Ю.В. визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 365 ч. 3 Кримінального кодексу України і призначити її покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років із забороною обіймати державні посади, пов`язані з виконанням розпорядчих та адміністративно-господарських рішень. Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишити у вигляді тримання під вартою", - оголосив Р.КІРЄЄВ своє рішення.

Згідно з ухвалою суду, Ю.ТИМОШЕНКО відбуватиме покарання в установах Київської області. "Строк відбуття покарання вважати з 5 серпня 2011 року, зарахувавши строк відбуття під вартою на досудовому слідстві", - резюмував Р.КІРЄЄВ.