Юрист: у вироку Тимошенко суд чомусь продублював "нелогічності" з обвинувального висновку

Віце-президент Адвокатської фірми "Грамацький і партнери" Юрій ЗАБІЯКА вважає, що навіть поверховий аналіз вироку, винесеного Юлії Тимошенко, викликає ряд запитань, і зокрема, про те, чому суд у вироку практично "продублював" вимоги сторони обвинувачення призначити підсудній мінімально допустимий термін за мільярдні збитки. Таким чином він прокоментував агентству УНІАН вирок, винесений сьогодні у т.з. "газовій справі".

Ю.ЗАБІЯКА зазначає, що коментувати вирок можна тільки прочитавши його, а ще краще - ознайомившись з матеріалами справи, проте навіть за наявної на тепер інформації виникають питання щодо того, чому деякі "нелогічності" з обвинувального висновку практично в незмінному вигляді перекочували у вирок.

Юрист роз'яснює, що ч.3 ст. 365 УК України передбачає відповідальність за перевищення влади або службових повноважень, якщо таке призвело до тяжких наслідків, які у разі прояву у вигляді матеріальних збитків виражаються в сумі, яка перевищує 117625 грн. (на сьогодні).

Дуже дивно, зазначає юрист, що при встановлених у рамках слідства, а потім і у вироку збитках більш ніж у 1,5 млрд. грн. (що майже у 10 тисяч(!) разів перевищує "кваліфікаційну" суму), спочатку прокурор просить призначити мінімальний термін позбавлення волі, передбачений згаданою статтею УК, а потім суд ухвалює такий же вирок.

За словами юриста, при виголошенні вироку суд бере до уваги такі чинники: санкція, встановлена статтею (у випадку із справою Ю.Тимошенко це від 7 до 10 років), особа винного і наявність обтяжуючих і пом'якшувальних обставин (ч. 1 ст. 65 УК).

Як видно з наявної інформації про справу, вважає Ю.ЗАБІЯКА, ні про які обтяжувальні або пом'якшувальні обставини не йшлося, особа Юлії Володимирівни в цілому теж поза обговореннями. Тоді чому призначається покарання у вигляді мінімально встановленого терміну ув'язнення при збитках, що настільки перевищують мінімально встановлений розмір для кваліфікації по цій статті, ставить питання юрист.

Звичайно, додає юрист, можна було б припустити, що прокурор помилився у своїх вимогах про призначення покарання, але чому тоді таке нелогічне покарання призначене вироком, який тут же підтверджує такий величезний розмір збитків? Адже навіть враховуючи те, що Юлія Володимирівна не має непогашених судимостей, враховуючи її поведінку в суді, у справі навряд чи можна говорити, що вона, "стала на шлях виправлення" і мінімального терміну вистачає для її "виправлення і запобігання новим злочинам", про що пише УК в статті про призначення покарання.

На думку Ю.ЗАБІЯКИ, висновок напрошується один - однакові помилки в обвинувальному висновку в частині вимог про призначення покарання і у вироку в частині такого призначення можуть говорити про те, що такі помилки робляться дуже узгоджено.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва сьогодні виніс ухвалу про засудження екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі без права обіймати державні посади впродовж трьох років.

Суд також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України", який вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО компенсації збитків, нанесених компанії у результаті підписання угод у січні 2009 року, у сумі 1,516 млрд. грн.

Довідка УНІАН. 11 квітня 2011 р. Служба безпеки України передала в Генеральну прокуратуру України 15 томів справи щодо газових угод 2009 року. Того ж дня старший слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Олександр НЕЧВОГЛОД виніс постанову про порушення щодо Ю.ТИМОШЕНКО кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 Карного кодексу України (перевищення влади і службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Державне обвинувачення просило суд призначити Ю.ТИМОШЕНКО покарання у вигляді 7 років позбавлення волі із забороною впродовж трьох років обіймати державні посади.

Судовий процес розпочався 24 червня 2011 р., Ю.ТИМОШЕНКО з 5 серпня утримується в Лук'янівському СІЗО.