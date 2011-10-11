Рішення суду щодо Тимошенко прикре, бо ж перешкоджає євроінтеграції – Янукович

Рішення суду щодо екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО є прикрим, оскільки перешкоджає українській євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав на спільній прес-конференції з Президентом Словенії Данилом ТЮРКОМ.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, під час його переговорів з Президентом Словенії цьому питанню було приділено багато уваги. І, як йому здається, у обох президентів є загальна точка зору з цього питання.

"По-перше, я хотів би сказати, що це, безумовно, прикрий випадок, який сьогодні перешкоджає питанню європейської інтеграції України", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами, це питання викликає стурбованість у Європейському Союзі. "І я хочу сказати, що ми добре розуміємо, чому це так", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

У той же час він зазначив, що це питання потрібно розділити на декілька частин.

"У чому проблема? По-перше, Україна, яку ми отримали у 2010 році, мала багато проблем з модернізацією і гармонізацією українського законодавства до європейських стандартів", - сказав він і наголосив, що це не нова проблема, а проблема успадкована ще з радянських часів, і сьогодні Україна активно працює над реформуванням законодавства і, в першу чергу, це стосується Карно-процесуального кодексу.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, робота над новою редакцією кодексу почалася ще минулого року і сьогодні проект відправлено на висновок Венеціанської комісії.

"Це дуже великий законопроект, який, безумовно, розглядатиметься в українському парламенті і буде прийнятий", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

При цьому він сказав, що з прийняттям нового кодексу Україна отримає європейські стандарти в таких питаннях як права людини, свобода і т. і.

Він вкотре заявив, що сьогодні питання євроінтеграції безпосередньо залежать від виконання Україною зобов'язань, які вона узяла на себе, у тому числі за вступу у Раду Європи (один з них - прийняття нового КПК - УНІАН). І це, за словами В. ЯНУКОВИЧА, вимагає часу.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва сьогодні, 11 жовтня, засудив екс-прем'єра України Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ в 2009 році.