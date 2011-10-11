Янукович вважає рішення суду щодо Тимошенко не остаточним

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що сьогоднішнє рішення суду щодо екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО є не остаточним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Словацької Республіки Данилом ТЮРКОМ у Києві.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, вирок суду грунтувався на чинному Карно-процесуальному кодексі 1962 року.

"Але це не остаточне рішення - попереду ще Апеляційний суд, і, безумовно, яке він прийме рішення, і у рамках якого законодавства він прийматиме це рішення, це матиме велике значення", - сказав він.

При цьому В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що справа Ю.ТИМОШЕНКО дісталася нинішній владі у спадок від попередньої, оскільки розслідування було розпочате після рішення РНБО у лютому 2009 року.

"Тому вона (справа) розслідувалася правоохоронними органами, і логічно завершилася рішенням суду. Безумовно, рішення суду було у рамках чинного Карно-процесуального кодексу", - додав В. ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня Печерський районний суд Києва оголосив постанову про засудження екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади упродовж трьох років. Відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Родіон КИРЄЄВ.

Суд також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України", який вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО компенсації збитку, нанесеного компанії внаслідок підписання угод в січні 2009 року в сумі 1,516 млрд. грн.