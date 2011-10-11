Комітет Європарламенту може відкласти голосування щодо угоди з Україною

Брюссель. Комітет з питань закордонних справ Європейського парламенту планує відкласти голосування щодо проекту доповіді із рекомендацій Раді ЄС та Єврокомісії щодо угоди про асоціацію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, з такою пропозицією виступив сьогодні під час засідання Комітету доповідач Річард ЛЕГУТКО.

«Я думаю, нам слід взяти додатковий час для того, щоб відобразити те, що відбувається», - сказав він.

Доповідач зазначив, що на сьогодні не стоїть питання щодо того, чи варто продовжувати переговори з Україною про угоду про асоціацію.

Разом з тим, за його словами, комітет і Європарламент в цілому мають з одного боку виступити за продовження переговорів, а з іншого – надіслати чіткий політичний сигнал Києву про неприйнятність такого підходу до демократії, який був продемонстрований у справі проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами доповідача, рішення щодо нового календаря розгляду проекту рекомендацій має бути схвалено завтра під час його зустрічей зі співдоповідачами.