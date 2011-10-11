Комітет Європарламенту може відкласти голосування щодо угоди з Україною

19:33, 11 жовтня 2011
Різне
1

Брюссель. Комітет з питань закордонних справ Європейського парламенту планує відкласти голосування щодо проекту доповіді із рекомендацій Раді ЄС та Єврокомісії щодо угоди про асоціацію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, з такою пропозицією виступив сьогодні під час засідання Комітету доповідач Річард ЛЕГУТКО.

«Я думаю, нам слід взяти додатковий час для того, щоб відобразити те, що відбувається», - сказав він.

Доповідач зазначив, що на сьогодні не стоїть питання щодо того, чи варто продовжувати переговори з Україною про угоду про асоціацію.

Разом з тим, за його словами, комітет і Європарламент в цілому мають з одного боку виступити за продовження переговорів, а з іншого – надіслати чіткий політичний сигнал Києву про неприйнятність такого підходу до демократії, який був продемонстрований у справі проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами доповідача, рішення щодо нового календаря розгляду проекту рекомендацій має бути схвалено завтра під час його зустрічей зі співдоповідачами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter