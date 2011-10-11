Анонс на 12 жовтня

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Марш порожніх гаманців": програма дій на 13 жовтня". Учасники: голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва Україні В`ячеслав Рой, заст. голови Всеукраїнської профспілки "Столиця-Регіони" Юрій Єременко і лідери підприємницьких організацій областей України ознайомлять журналістів із запланованими під час акції діями і вимогами до влади (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: «Європейський газовий ринок: гряде революція?». Організатор - Інститут Горшеніна. Теми: Яким буде Європейський газовий ринок через 20 років? Чи будуть потіснені позиції Газпрому в Європі? Чи зможе Україна скористатися ситуацією, в якій знаходиться Газпром, для перегляду діючих контрактів на постачання російського газу? Учасники: Олександр Гудима, народний депутат України, міністр енергетики опозиційного уряду; Олександр П`ятничко, заст.директора Інституту газу НАНУ; Олексій Урін, радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.

* Прес-конференція на тему: "Результати і перспективи проекту "Підтримка соціального підприємництва в Україні". Учасники: виконавчий директор Фонду Східна Європа Віктор Лях; заст.директора Британської Ради в Україні Наталія Василюк, начальник управління комунікацій Ерсте Банку Ярина Лукань; старший юрист PricewaterhouseCoopers Україна Адріан Опаіц; керівник медичного реабілітаційного центру "Здоров`я" Людмила Черікова.

* Відбудеться засідання Прес-клубу МЗС на тему: "Покращення інвестиційного клімату України за кордоном". Учасники: керівник Департаменту зовнішньоекономічного співробітництва МЗС України Ігор Ніколайко, заст.голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Віталій Дем`янюк, директор Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин, співробітники МЗС і Держінвестпроекту.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Не/якісна їжа: що ми їмо? Вибери органічне!». Учасники прес-конференції проаналізують поточну ситуацію на українському споживчому ринку щодо якості харчових продуктів і запропонують альтернативні варіанти здорового харчування для населення. Учасники: голова Правління Федерації органічного руху України Євген Милованов; президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Світлана Берзіна, президент Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ» Валентин Безрукий. Усі журналісти та гості отримають смачні презенти, а також запрошення на ІІІ Всеукраїнський ярмаркок органічних продуктів, що відбудеться 15 жовтня в Києві на Контрактовій площі (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 425-55-25, (050) 411-57-10, E-mail: uaf@organic.com.ua.

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров проведе нараду з питань будівництва терміналу «D» аеропорту «Бориспіль». Автобус з журналістами відправиться від Будинку Уряду.

* Відбудуться Комітетські слухання на тему: «Про дотримання органами державної влади прав профспілок» і «Про проект Трудового кодексу України». Організатор: Комітет ВРУ з питань соціальної політики та праці.

* У рамках проекту "Мости реформ" відбудеться онлайн-конференція з Іварі Падаром - депутатом Європарламенту, екс-міністром фінансів Естонії. Тема дискусії: "Реформи фінансового сектору та економічна євроінтеграція. Зона вільної торгівлі для України: шлях до реформ?». З української сторони в дискусії братимуть участь провідні журналісти та експерти. Організатори проекту: Міжнародний інститут демократій та Інтернет Канал "i1".

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