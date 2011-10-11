Курс НБУ на 12.10.11

Офіційний курс НБУ на 12.10.11100 USD - 797.2700 (11 жовтня - 797.2700)100 EUR - 1084.8453 (11 жовтня - 1083.7291)10 RUR - 2.5369 (11 жовтня - 2.4907)Облікові курси банківських металів на 12.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132506.27 (11 жовтня-132665.73)961 XAG 10 Срібло-2501.04 (11 жовтня-2569.60)962XPT10Платина-121025.59(11 жовтня-121264.77)964XPD10Паладій-48234.84 (11 жовтня-49032.11)

Офіційний курс НБУ на 12.10.11 100 USD - 797.2700 (11 жовтня - 797.2700) 100 EUR - 1084.8453 (11 жовтня - 1083.7291) 10 RUR - 2.5369 (11 жовтня - 2.4907) Облікові курси банківських металів на 12.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-132506.27 (11 жовтня-132665.73) 961 XAG 10 Срібло-2501.04 (11 жовтня-2569.60) 962XPT10Платина-121025.59(11 жовтня-121264.77) 964XPD10Паладій-48234.84 (11 жовтня-49032.11)

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