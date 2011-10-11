Головне на 11 жовтня

Справа Тимошенко

Головуючий у справі суддяПечерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ заявляє, що вирок екс-прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО може бути оскаржено в Апеляційному суді міста Києва протягом 15 діб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КІРЄЄВ заявив під оголошення судового рішення за результатами розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО про газові угоди 2009 року.

"Рішення Печерського районного суду може бути оскаржено до Апеляційного суду міста Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення". - сказав Р.КІРЄЄВ.

Суд в особі головуючого у справі також постановив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО на користь НАК "Нафтогаз України" 1 млрд. 516 млн. 365 тис. 234 грн. 94 копійки заподіяних збитків, а також 2 тис. 538 грн. - на користь Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за проведення експертизи.

"Позов НАК "Нафтогаз України" підлягає задоволенню, оскільки наявність причинного зв`язку між злочинними діями ТИМОШЕНКО Ю.В. із завданими збитками, їхні розміри повністю підтверджуються дослідженими у судовому засіданні доказами", - зазначив Р.КІРЄЄВ.

"Суд постановив: ТИМОШЕНКО Ю.В. визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею 365 ч. 3 Кримінального кодексу України і призначити її покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років із забороною обіймати державні посади, пов`язані з виконанням розпорядчих та адміністративно-господарських рішень. Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишити у вигляді тримання під вартою", - оголосив Р.КІРЄЄВ своє рішення.

Згідно з ухвалою суду, Ю.ТИМОШЕНКО відбуватиме покарання в установах Київської області. "Строк відбуття покарання вважати з 5 серпня 2011 року, зарахувавши строк відбуття під вартою на досудовому слідстві", - резюмував Р.КІРЄЄВ.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що сьогоднішнє рішення суду щодо екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО є не остаточним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Словацької Республіки Данилом ТЮРКОМ у Києві.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, вирок суду грунтувався на чинному Карно-процесуальному кодексі 1962 року.

"Але це не остаточне рішення - попереду ще Апеляційний суд, і, безумовно, яке він прийме рішення, і у рамках якого законодавства він прийматиме це рішення, це матиме велике значення", - сказав він.

При цьому В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що справа Ю.ТИМОШЕНКО дісталася нинішній владі у спадок від попередньої, оскільки розслідування було розпочате після рішення РНБО у лютому 2009 року.

"Тому вона (справа) розслідувалася правоохоронними органами, і логічно завершилася рішенням суду. Безумовно, рішення суду було у рамках чинного Карно-процесуального кодексу", - додав В. ЯНУКОВИЧ.

Рішення суду щодо екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО є прикрим, оскільки перешкоджає українській євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав на спільній прес-конференції з Президентом Словенії Данилом ТЮРКОМ.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, під час його переговорів з Президентом Словенії цьому питанню було приділено багато уваги. І, як йому здається, у обох президентів є загальна точка зору з цього питання.

"По-перше, я хотів би сказати, що це, безумовно, прикрий випадок, який сьогодні перешкоджає питанню європейської інтеграції України", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами, це питання викликає стурбованість у Європейському Союзі. "І я хочу сказати, що ми добре розуміємо, чому це так", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

У той же час він зазначив, що це питання потрібно розділити на декілька частин.

"У чому проблема? По-перше, Україна, яку ми отримали у 2010 році, мала багато проблем з модернізацією і гармонізацією українського законодавства до європейських стандартів", - сказав він і наголосив, що це не нова проблема, а проблема успадкована ще з радянських часів, і сьогодні Україна активно працює над реформуванням законодавства і, в першу чергу, це стосується Карно-процесуального кодексу.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, робота над новою редакцією кодексу почалася ще минулого року і сьогодні проект відправлено на висновок Венеціанської комісії.

"Це дуже великий законопроект, який, безумовно, розглядатиметься в українському парламенті і буде прийнятий", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

При цьому він сказав, що з прийняттям нового кодексу Україна отримає європейські стандарти в таких питаннях як права людини, свобода і т. і.

Він вкотре заявив, що сьогодні питання євроінтеграції безпосередньо залежать від виконання Україною зобов`язань, які вона узяла на себе, у тому числі за вступу у Раду Європи (один з них - прийняття нового КПК - УНІАН). І це, за словами В. ЯНУКОВИЧА, вимагає часу.

Комітет з питань закордонних справ Європейського парламенту планує відкласти голосування щодо проекту доповіді із рекомендацій Раді ЄС та Єврокомісії щодо угоди про асоціацію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, з такою пропозицією виступив сьогодні під час засідання Комітету доповідач Річард ЛЕГУТКО.

«Я думаю, нам слід взяти додатковий час для того, щоб відобразити те, що відбувається», - сказав він.

Доповідач зазначив, що на сьогодні не стоїть питання щодо того, чи варто продовжувати переговори з Україною про угоду про асоціацію.

Разом з тим, за його словами, комітет і Європарламент в цілому мають з одного боку виступити за продовження переговорів, а з іншого – надіслати чіткий політичний сигнал Києву про неприйнятність такого підходу до демократії, який був продемонстрований у справі проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами доповідача, рішення щодо нового календаря розгляду проекту рекомендацій має бути схвалено завтра під час його зустрічей зі співдоповідачами.

Фінанси

Місія Міжнародного валютного фонду для перегляду програми співробітництва з Україною прибуде до нашої країни 24 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем`єр сказав на брифінгу: «В країні йде бюджетний процес, 24 жовтня приїжджає місія МВФ. Подивіться, що діється на фінансових ринках". При цьому він підкреслив, що на сьогоднішній день вся увага має бути зосереджена на забезпеченні стійкості економіки країни й виживанні фінансової системи. «Для цього потрібна вивірена й чітка фінансова політика», - заявив М.АЗАРОВ, зазначивши, що така політика урядом проводиться.

Національний банк України (НБУ) у вересні в резерви купував швейцарські франки, євро і австралійські долари, продавав – долари США.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Резерви НБУ поповнилися на 0,625 млрд. дол. (в еквіваленті) за рахунок купівлі: 22,3 млн. євро, 508 млн. швейцарських франків, 13,1 млн. австралійських доларів.

У вересні Нацбанк з резервів продав 2,559 млрд. дол. США і 30 млн. євро.

Індекс споживацьких цін на товари і послуги в Білорусі у вересні 2011 по відношенню до грудня 2010 року зріс на 74,5%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила прес-служба Національного статистичного комітету Білорусі.

По відношенню до серпня ціни зросли на 13,6%, до вересня 2010 року – на 79,6%.

Ціни на продовольчі товари у вересні 2011 року порівняно з серпнем 2011 року зросли на 18,6%, порівняно з груднем 2010 року – на 84,2%.

Так, у вересні найбільше подорожчали яйця – на 31,2%, тютюнові вироби – на 30,8%, м`ясо і птиця – на 26,5%, овочі – на 25,5%, алкогольні напої – на 24,9%, ковбасні вироби і копченина – на 22,5%, риба і морепродукти – на 17,6%, консерви рибні – на 11,6%, молоко і молочні продукти – на 15,8%, сири – на 13%, масло тваринне – на 20,3%, цукор – на 19,9%.

Олія подорожчала на 12,3%, хліб і хлібобулочні вироби – на 10,1%, борошно пшеничне – на 13,4%, кондитерські вироби – на 11,9%, чай – на 8,2%, фрукти – на 13,7%, макаронні вироби – на 3,7%, крупи – на 5,4%.

При цьому ціни на картоплю знизилися на 11,3%.

«Індекс цін на непродовольчі товари у вересні 2011 року порівняно із серпнем 2011 року зріс на 10,5%, з груднем 2010 року – на 86,4%. У вересні порівняно з серпнем подорожчали побутові електроприлади – на 14,9%, медикаменти – на 14,8%, меблі – на 14,7%, швейні вироби – на 13,9%, взуття – на 12,8%, посуд – на 13,2%, парфюмерно-косметичні товари – на 10,4%, велосипеди і мотоцикли – на 10,1%, будматеріали – на 11,8%, письмове приладдя – на 7,3%, синтетичні миючі засоби – на 7,4%, бензин – на 3,1%», - йдеться у повідомленні Національного статистичного комітету Білорусі.

Також повідомляється, що ціни і тарифи на платні послуги населенню у вересні ц.р. порівняно із серпнем зросли у Білорусі на 5%, з груднем 2010 року – на 33,8%. Найбільше подорожчали послуги міського пасажирського транспорту – на 6,3%, повітряного – на 50,3%, приміського автомобільного – на 5%, міжміського автомобільного – на 4,1%.

Також у вересні порівняно із серпнем зросли ціни на послуги вищої освіти – на 16,5%, медичні послуги – на 6,5%, послуги театрів – на 10,8%, концертних залів і санаторно-оздоровчі послуги – на 3,8%, також на туристичні послуги – на 3,6%, послуги дошкільних установ – на 3,3%, житлово-комунальні послуги – на 2,9%, зокрема на водопостачання – на 8,5%, техобслуговування – на 10%.

При цьому не змінилися ціни на електро- і газопостачання, послуги внутрішньореспубліканського і приміського залізничного сполучення.

На 11,9% у Білорусі у вересні знизилися ціни на послуги залізничного міжнародного сполучення.

Саміт глав країн Євросоюзу, на якому обговорюватимуться проблеми єврозони, перенесено на тиждень - він відбудеться 23 жовтня.

Як передає РІА «Новости», це витікає із заяви голови Європейської ради Хермана ван РОМПЕЯ.

"Час дозволить завершити нашу комплексну стратегію з розв`язання боргової кризи в єврозоні, що охоплює пов`язані з цією проблемою питання", - відзначив Х.РОМПЕЙ.

У неділю лідери Німеччини і Франції заявили, що мають намір зробити все можливе для рекапітализації банків обох країн. Проблема "поганих" активів, пов`язаних із боргами периферійних країн ЄС, на балансах найбільших банків регіону є однією з головних причин занепокоєння інвесторів і зниження фінансових риків останнім часом.

Голова Європейської ради зазначив, що для вирішення проблем у Греції необхідна рекапіталізація банків і забезпечення ефективності роботи Європейського фонду фінансової стабільності (ЄФФС).

"Ці чинники нерозривно пов`язані з рішенням "трійки" щодо подання фінансової допомоги Греції", - сказав Х.РОМПЕЙ, зазначивши, що процес ратифікації розширення повноважень ЄФФС майже завершено.

Енергетика Україна сподівається, що в найближчі 10-15 днів буде знайдений компроміс з Російською Федерацією з газових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам.

«Зараз йдуть переговори, тому давайте почекаємо їх завершення. Ми очікуємо, скажімо так, у найближчі 10-15 днів, що ми знайдемо компроміс. Це все, що я на сьогоднішній момент можу і хочу сказати», - заявив М.АЗАРОВ.

У вівторок, 11 жовтня, ЗАТ «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ, компанія державної корпорації «Росатом») і ГУ «Дирекція будівництва атомної електростанції» (Республіка Білорусь) підписали Контрактну угоду про будівництво енергоблоків № 1 і 2 АЕС на території Республіки Білорусь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Атомстройэкспорта», контрактна угода визначає основні положення Генерального контракту на будівництво «під ключ» двох енергоблоків АЕС загальною потужністю до 2400 МВт з реакторною установкою В-491. Передбачено, що білоруська АЕС споруджуватиметься на умовах повної відповідальності генерального підрядника.

Для будівництва першої білоруської АЕС обрано проект «АЕС-2006» ВАТ «Санкт-петербурзький Атомэнергопроект».

Для розміщення станції обрано Островецький майданчик у Гродненській області. Проект білоруської АЕС відповідає вимогам діючих законодавчих і нормативних документів у галузі використання атомної енергії Російської Федерації з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ, вимог EUR. Проект відрізняється підвищеними характеристиками рівня ядерної, радіаційної, технічної і екологічної безпеки АЕС, а також техніко-економічними показниками.

Транспорт

Кабінет міністрів України постановою від 26 вересня №1029 вніс ряд змін у Правила дорожнього руху, зокрема, ввів водійські права на керування мопедами.

Текст відповідного документу є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, до категорії А1 належать мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби з двигуном з робочим об`ємом до 50 куб. см, або електродвигуном потужністю до 4 кВт. Право на управління мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії А1, А) надається з 16-річного віку. Навчатися водінню на мопедах можна з 14 років, як і на мотоциклах.

При цьому відповідно вносяться зміни в правила водіння для велосипедів, які раніше були спільними з власниками мопедів (категорії А1).

Окрім інших змін у правилах встановлено, що власник транспортного засобу, а також особа, яка використовує такий ТЗ на законних підставах, можуть передавати управління ТЗ іншій особі, яка має при собі водійське посвідчення на право керування ТЗ відповідної категорії. Власник ТЗ може передавати такий засіб в користування іншій особі, яка має водійське посвідчення на право керування ТЗ відповідної категорії, передавши йому реєстраційний документ на цей ТЗ.

Крім того, у змінах виключена норма щодо необхідності встановлення на механічних транспортних засобах талона про проходження технічного огляду в правому нижньому кутку переднього вітрового скла.

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