Українська влада досягла нового антирекорду – сенатори США

Сенатори США Джон МАККЕЙН та Джо ЛІБЕРМАН заявляють, що українська влада при Президентові Віктору ЯНУКОВИЧУ досягла тривожного нового антирекорду у погіршенні стану демократії та верховенства права.

Так вони прокоментували засудження колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до 7 років ув’язнення, повідомляє партія «Батьківщина» з посиланням на сайт Дж.МАККЕЙНА.

«Вирок став результатом політично-вмотивованого судового процесу, який не відповідав міжнародним стандартам і мав на меті змусити мовчати одного з членів опозиції», - сказали вони.

«Тому мова йде не лише про долю одного з українських лідерів. Питання в тому, чи справді поважає українська влада базові права людини та власні міжнародні зобов’язання, а також чи отримують всі українські громадяни однакове ставлення за законом», - зазначають сенатори США.

«Сьогодні вкрай важливо, щоб США та наші європейські союзники разом працювали заради того, аби пояснити українській владі, що Україна не зможе скористатися перевагами євроатлантичної інтеграції, поки вона порушуватиме такі цінності, як свобода, політичний плюралізм та верховенство права, які лежать в самому серці євроатлантичної спільноти», - наголосили Дж.МАККЕЙН та Дж.ЛІБЕРМАН.