Росія вважає політизованою справу Тимошенко - глава МЗС

Москва. Росія вважає політизованою справу екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і вважає неприйнятним судити її за законно діючий контракт щодо газу.

Про це заявив у Швеції міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ, передає РІА «Новости».

«Ми поважаємо суверенітет України і незалежність української правової системи. Але ми підкреслюємо нашу позицію, що ця конкретна справа дуже політизована і суть звинувачень свідчить, що вони стосуються Росії», - заявив С.ЛАВРОВ журналістам сьогодні.

«Ми не можемо прийняти те, що легітимно діючий контракт, який залишається в силі і який ніколи не оскаржувався у правовому сенсі, може стати приводом для рішення суду, яке сьогодні було ухвалене», - зазначив російський міністр.

Він також додав, що «нинішній уряд і парламент в Україні ухвалили кілька правових рішень, які прямо чи непрямо підтверджують легітимність контракту 2009 року між «Нафтогазом» і «Газпромом».