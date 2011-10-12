Білий Дім закликає звільнити Тимошенко

Адміністрація президента США Барака ОБАМИ закликає звільнити Юлію ТИМОШЕНКО та інших політичних лідерів і колишніх державних посадовців.

На цьому наголошується у спеціальній заяві Білого дому, оприлюдненій на його офіційному сайті.

«Сполучені Штати глибоко розчаровані засудженням і вироком колишньому прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО з політично мотивованого кримінального переслідування», – йдеться у заяві.

«Звинувачення проти Ю.ТИМОШЕНКО і перебіг судового розгляду справи, а також переслідування інших лідерів опозиції та членів попереднього уряду, викликали серйозні побоювання з приводу прихильності української влади демократії та верховенству права», – відзначають у Білому домі.

«Сполучені Штати рішуче підтримують мету українського народу жити у демократичній і процвітаючій європейській державі, і залишаються відданими зміцненню двосторонньої співпраці, заснованої на спільних цінностях і спільних інтересах. Однак, Україна не може досягти цієї мети без подвоєння зусиль, спрямованих на захист і зміцнення демократії та верховенства права для усіх громадян країни», – наголошується у документі.

«З огляду на це Сполучені Штати закликають звільнити Ю.ТИМОШЕНКО та інших політичних лідерів і колишніх урядовців, і вважають, що вони не повинні бути обмеженими у можливостях повноцінно брати участь у політичному житті, зокрема й у парламентських виборах наступного року», – йдеться у заяві Адміністрації Б.ОБАМИ.