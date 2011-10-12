Політологи: разом з виправдальним вироком з Тимошенко буде знято і штраф

Політологи вважають, що у разі зняття з екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО обвинувачення у зловживанні службовим становищем буде також знята вимога про відшкодування нею 1,5 млрд. грн. за цивільним позовом НАК "Нафтогазу".

Про це ряд політологів заявили сьогодні на прес-конференції, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН питання про ймовірність виплати відповідних грошей.

Зокрема, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ сказав, що питання про 1,5 млрд. грн. було зачеплене для того, щоб "шукати гроші Ю.ТИМОШЕНКО і постійно тримати її і її сім'ю у напрузі".

"Якщо буде знятий вирок, то будуть зняті і ці гроші", - сказав В. КАРАСЬОВ. При цьому він зазначив, що європейські структури також вже висловилися щодо абсурдності цієї вимоги. "Тому в інтересах влади зняти цей борг. Якщо ТИМОШЕНКО вийде на свободу, то вона розбереться, хто кому винен", - сказав він.

Представник Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ також дотримується думки про зняття цього боргу. За його словами, якщо Ю.ТИМОШЕНКО вийде на свободу, а штраф у вигляді 1,5 млрд. грн. залишиться, то соратники Ю.ТИМОШЕНКО перетворять це на політичну акцію, яка тільки підвищить рейтинг екс-прем'єра. "Уявіть собі гасло: "Допоможіть Юлі заплатити Фірташу", - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. За його словами, саме це стане основою виборчої кампанії "Батьківщини".

У свою чергу директор компанії персонального і стратегічного консалтингу "Beta Communications" Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ відбувся жартами з приводу цього питання. "Безперечно, ТИМОШЕНКО виплатить 1,5 млрд., коли їй почнуть перераховувати пенсію", - сказав він.