Європарламент проведе сьогодні термінові дебати через вирок Тимошенко
12:41, 12 жовтня 2011Різне
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Брюссель. Європейський парламент проведе сьогодні термінові дебати щодо ситуації в Україні.
Як повідомили власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі, відповідне доповнення внесене до порядку денного пленарного засідання Європарламенту.
Передбачається, що у ході дебатів перед депутатами виступить Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС Кетрін ЕШТОН.
Дебати будуть проведені у зв'язку з вироком колишньому прем'єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО.
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