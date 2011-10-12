У Сарнах почали знешкоджувати 250-кілограмову бомбу у центрі міста

У Сарнах Рівненської області почали знешкоджувати 250-кілограмову бомбу у центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини працівники МНС закінчують евакуацію жителів центральної частини міста Сарни, щоб підірвати на місці 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни.

За інформацією начальника центру пропаганди управління МНС у Рувненській області Миколи ПРОКОПЧУКА, вже евакуйовані жителі чотирьох кварталів поблизу центру міста, закритий доступ ушколи і дитячі садки.

Працівники ДАІ перекрили в'їзд до центру міста. У найближчі години бомбу планують підірвати.

Як вдалося з'ясувати у місцевих жителів, більшість населення Сарн з розумінням поставилися до необхідності проведення евакуації. Люди брали з собою найнеобхідніше - документи, гроші, цінні речі.