Платіні: UEFA очікує приїзду на Євро-2012 понад мільйона уболівальників

Варшава. Європейська футбольна федерація UEFA прогнозує приїзд на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, який пройде в Україні та Польщі, більше мільйона уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент UEFA Мішель ПЛАТІНІ сьогодні журналістам у Варшаві.

«Очікуємо понад мільйона гостей, багато мільйонів осіб буде в різній формі уболівати, думаю, що з цієї перспективи це буде успіх”, - сказав президент UEFA, котрий з 11 жовтня перебуває з візитом у Польщі.

М.ПЛАТІНІ відзначив, що після огляду збудованих та реконструйованих об’єктів до Євро-2012 у чотирьох польських приймаючих містах впевнений у тому, що чемпіонат відбудеться „щонайменше нормально”.

Він зауважив, що у Польщі ніколи не було проблем із підготовкою до турніру на відміну від України.

„У певний момент ми не знали: чи турнір відбудеться в Україні, чи ставили собі питання, чи турнір в Україні відбудеться на двох чи чотирьох стадіонах. Але останнім часом українці дуже старалися і на сьогодні загалом немає жодних серйозних проблем”, - сказав М.ПЛАТІНІ.

„Стадіони є фантастичними як в Польщі, так і в Україні. Тепер залишається організація і обслуговування, щоб вболівальники, які сюди приїдуть, відчули футбольне свято”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, завтра у польському Кракові відбудеться жеребкуванні плей-офф серед восьми команд, які боротимуться за останні 4 путівки на Євро-2012.

Єврочемпіонат, право організовувати який українці з поляками виграли в квітні 2007 року, відбудеться в 4 польських та 4 українських містах.

За даними досліджень польського порталу money.pl, уболівальники, які приїдуть до Польщі на Євро-2012, можуть витратити в країні близько 300 млн. дол.