Анонс на 13 жовтня

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою відвідає Хмельницьку область.

* 9-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Що споживають українці? Незалежний аудит українських виробників м`яса», присвячена старту першого в Україні незалежного дослідження якості м`яса і м`ясопродуктів на підприємствах вітчизняних виробників. У дослідженні беруть участь усі державні контролюючі органи. Учасники: Юрій Чернобривець, директор Інституту споживчих експертиз; Алла Григоренко, заступник директора департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя, начальник управління громадського здоров`я та санітарно-епідемічного благополуччя населення МОЗ України; Анатолій Подрушняк, заступник директора інституту, керівник відділу гігієни та токсіколго-гігієнічної експертизи харчових продуктів Інституту екогігієни і токсикології ім. Медведя МОЗ України; Олег Швець, директор Державного науково-дослідного центру з проблем гігієни харчування МОЗ України, головний позаштатний дієтолог МОЗ України. Дослідження буде складатися з трьох етапів: дослідження м`яса курятини, продуктів м`ясопереробки (ковбасних виробів і напівфабрикатів) та свинини (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 095 828 13 38, 067 465 54 26.

* Підприємницькі об`єднання з різних регіонів України проведуть акцію «Марш порожніх гаманців» у Києві. Організатор - Федерація профспілок малого та середнього підприємництва України спільно з громадськими регіональними організаціями підприємців. Зокрема, в акції планують брати участь підприємницькі організації Вінницької, Київської, Хмельницької та Чернігівської областей. Учасники акції мають намір завтра зібратися біля арки Дружби народів, пройти до стін ВРУ, після чого - до МВС та АПУ. Вимоги: зменшення єдиного соціального внеску в 2 рази; скасування пенсійної реформи, введення норми, яка дозволяє проведення позапланових перевірок підприємців виключно за рішенням судів або згідно санкціям прокуратури, а також розробка закону про громадський контроль.

* Генеральний прокурор України Віктор Пшонка проведе розширене засідання колегії про стан законності та правозахисної діяльності у сфері водних відносин.

* ПАТ «Київенерго» з нагоди початку опалювального сезону проведе зустріч з журналістами на одному з ключових енергооб`єктів Компанії - Теплоелектроцентраль № 5. У заході візьмуть участь: ген.директор ПАТ «Київенерго» Едуард Соколовський, технічний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Зайцев, перший заст.технічного директора-головний інженер ПАТ «Київенерго» Юрій Гладишев, фахівці ТЕЦ-5.

* Прес-конференція на тему: «Друга хвиля світової фінансово-економічної кризи: чи піде Україна шляхом Греції?». Учасники: директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський; член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Віктор Лисицький.

* Відбудеться відкритий діалог "Особливості взаємин банків-кредиторів і бізнесу. Майбутнє ринку корпоративного кредитування в Україні". Організатор: Центр комунікацій Інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ. Запрошені: Борис Тимонькін, перший віце-президент Українського кредитно-банківського союзу УКБС, голова правління "Укрсоцбанку"; Станіслав Дубко, генеральний директор агентства "Кредит-Рейтинг"; Олександр Сугоняко, президент АУБ та ін.

* 12-00 - в УНІАН відбудеться презентація результатів пілотного Рейтингу енергоефективності регіонів Україні (Ukrainian Energy Index - 2011). Рейтинг Ukrainian Energy Index став першим вітчизняним рейтингом, який відображає ефективність використання енергоресурсів в Україні в цілому й у кожній з її областей при існуючій структурі економіки та якості послуг ЖКГ, а також відображає потенціал енергозбереження по кожній з областей. Оцінку енергоефективності проведено на підставі зіставлення енерговитрат на кількість виробленої продукції в розбивці по галузях і в порівнянні з аналогічними показниками країн ЄС. Учасники: Микола Пашкевич, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України; Ольга Романюк, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, Наталія Ємченко, директор Компанії СКМ зі зв`язків з громадськістю та комунікацій; Валерій Гладкий, директор АЦ «БЕСТ»; Оксана Митницька, головний редактор тижневика «Власть денег», прес-секретар СКМ Ганна Терехова (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (062) 381 50 37, anatoliy.evtushenko@scm.com.ua до 12 жовтня. Додаткова інформація: (062) 381 50 37. Реєстрація в 11-30.

* Економічна рада громадських об`єднань і асоціацій промисловців, підприємців та роботодавців розгляне законопроект про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва, підготовлений профільним комітетом ВРУ до другого читання. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутинник, голова Ради Національних Асоціацій товаровиробників при КМУ Валентина Ізовіт та ін.

* Круглий стіл на тему: «Урожай 2011. Проблеми агросектору». Організатори: Міжнародний Фонд Блейзера та аграрна компанія Harmelia. Запрошені експерти: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ, президент Української аграрної конфедерації; Володимир Лапа, ген.директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»; Джон Шморгун, президент аграрної компанії Harmelia; Павло Гайдуцький, директор інституту стратегічних оцінок; Вадим Бодаєв, директор компанії SigmaBleyzer.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Презентація результатів моніторингу діяльності регіональних тендерних комітетів головних розпорядників бюджетних коштів у сфері освіти". Під час прес-конференції експертами Центру політичних студій та аналітики буде представлена ​​аналітична інформація про здійснення закупівель в регіонах товарів і послуг у системі освіти. Будуть порівняні ціни на продукти харчування, відповідні ремонтні роботи, товари та послуги для навчальних закладів із середньостатистичними показниками по областях і в цілому по Україні. Дана інформація була зібрана в рамках Всеукраїнської кампанії "Знати, щоб діяти", яку реалізує Центр політичних студій та аналітики спільно з партнерством "Новий громадянин". Дослідження проведено за підтримки МФ «Відродження». Серед учасників прес-конференції - народний депутат України, голова підкомітету з питань базової освіти профільного комітету парламенту України Леся Оробець (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38096-4974225. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: "Проблемні питання застосування Податкового кодексу при системному адмініструванні податків на прибуток і на додану вартість. Напрями вдосконалення системи адміністрування податків і Податкового кодексу". За результатами круглого столу планується підписання відкритого звернення до Уряду, ВРУ, Міністерству фінансів України, Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, а також ДПСУ з конкретними пропозиціями щодо вдосконалення системи адміністрування податку на прибуток і ПДВ.

* Прес-конференція на тему: "АУБ виступає за спрощення не тільки продажу, але й купівлі валюти громадянами". В роботі візьме участь Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-євразійської банківської федерації.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Ризики опалювального сезону. Чому гинуть люди від обігрівальних приладів?». Будуть оприлюднені результати тестування обігрівачів, проведені в Укрметртестстандарті, а також буде оголошено про низку акцій і спеціальних заходів, ініційованих компанією UFO. У прес-конференції візьмуть участь науковці та експерти, які відгукнулися на пропозицію компанії UFO оголосити війну підробкам на ринку обігрівальної техніки. Серед учасників: заст.начальника центру досліджень «УкрТЕСТ» при Укрметртестстандарті Сергій Кочетков, заступник начальника головного управління з питань енергетики КМДА Олена Малежик, національний координатор європейській інноваційній науково-технічної програми EUREKA Петро Смертенко і ген.директор компанії «УФО України» Б. Бариш Учок (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудуться публічні дебати на тему: «Економічні реформи допоможуть побороти корупцію в Україні». Організатор - Фонд «Ефективне управління» у партнерстві з компанією Intelligence Squared (Лондон, Великобританія). Учасники: Борис Краснянський, керуючий партнер компанії «ПрайсвотерхаусКуперс України»; Мартін Райзер, директор регіонального офісу Світового Банку в Україні, Білорусії та Молдові; Наталія Королевська, голова Комітету ВРУ з питань промислової й регуляторної політики та підприємництва; Олександр Пасхавер, президент Центру економічного розвитку. Модератор - журналіст і телеведучий Мустафа Найєм.

* Відбудеться прес-захід у рамках чергового засідання маркетинг-клубу Американської Торгової Палати та маркетингового агентства «Палс», присвячений виходу на український ринок компанії E2Market. E2Market надає унікальні комплексні маркетингові та IT послуги, аналогів яких на сьогоднішній день немає на українському ринку. Теми: Як за допомогою Інтернету збільшити обсяг продажів і підвищити впізнаваність бренду? Як ефективно використовувати аналітичні можливості Інтернету для оптимізації вашого бізнесу? Як організувати продаж он-лайн без великих капіталовкладень? Доповідач: Джордж Ланг, засновник і генеральний директор компанії E2Market. Крім дискусії в програмі цілий ряд нетворкінг-заходів та розіграш призів від спонсорів.

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