Головне на 12 жовтня

Фінанси

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України в січні-серпні 2011 року становило 8,1 млрд. дол., що в 1,8 разу більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року (4,47 млрд. дол.).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-серпні 2011 р. експорт товарів із України становив 43,98 млрд. дол., імпорт – 52,08 млрд. дол. Порівняно з січнем-серпнем 2010 року експорт збільшився на 39,4%, імпорт – на 44,6%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,84 (у січні-серпні 2010 року – 0,88).

За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами з 217 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали і вироби з них – 32,7% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти становили 14,9%, механічне і електричне устаткування – 9,6%, продукція хімічної і пов`язаних з нею галузей промисловості – 7,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,2%, продукти рослинного походження – 6,6%, жири і масла тваринного або рослинного походження – 5,2% від загального обсягу експорту.

У загальному обсягу експорту товарів із України, порівняно з січнем-серпнем 2010 року, збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 7,3% до 8,3%, руди, шлаків і золи – з 5,1% до 5,7%, залізничних локомотивів – з 4,5% до 5,6%, жиру і масел тваринного або рослинного походження – з 5% до 5,2%, виробів із чорних металів – з 3,7% до 4,4%, продуктів неорганічної хімії – з 2,2% до 2,5%, добрив – з 1,8% до 2,4%. Разом з тим зменшилася частка чорних металів – з 30% до 28,3%, механічних машин – з 6,2% до 5,1%, електричних машин – з 4,7% до 4,5%, зернових культур – з 4,5% до 4,2%.

У загальному обсягу імпорту товарів збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 31,9% до 35,3%, механічних машин – з 7,2% до 8,3%, засобів наземного транспорту, крім залізничного – з 5,3% до 6,4%, електричних машин – з 5,6% до 6,3%. Скоротилася частка пластмас, полімерних матеріалів – з 4,9% до 4,4%, фармацевтичної продукції – з 3,9% до 3,2%, паперу і картону – з 2,5% до 2%, руди, шлаків і золи – з 2,4% до 1,3%.

Національний банк України (НБУ) відмінив копіювання документів, що посвідчують особу, під час купівлі банками готівкової валюти у населення.

Про це йдеться у заяві голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА, оприлюдненій на сайті регулятора.

"Ми дозволяємо банкам купувати валюту у фізичних осіб за надання ними будь-якого документу, який посвідчує особу. При цьому копіювання документів не здійснюється", - сказав С. АРБУЗОВ.

За його словами, ці нововведення незабаром набудуть чинності і діятимуть до закінчення чемпіонату Євро-2012.

Серед іншого, С. АРБУЗОВ зазначив, що регулятор запропонує відповідні зміни до законопроекту про валютне регулювання, який є на розгляді парламенту. При цьому не уточнив, які саме зміни будуть запропоновані.

"Приватбанк" (Дніпропетровськ) завершив комплекс технологічних заходів, необхідних для впровадження в країні принципово нової технології безконтактних платежів MasterCard PayPass.

Про це сказано у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

"Відмінність цієї технології від традиційної полягає у тому, що для оплати покупок карту не треба проводити через термінал і підписувати чек. Для проведення невеликого платежу досить лише піднести стікер PayPass до платіжного термінал, для істотніших покупок - підтвердити оплату пін-кодом. І в тому, і іншому випадку оплата відбувається миттєво", - сказано у повідомленні.

Як повідомили у банку, зараз йде тестування і остаточна "відкатка" технології, а також установка в торгових точках нових терміналів PayPass. Банк має намір запустити послугу в промислову експлуатацію до початку чемпіонату з футболу Євро-2012.

На сьогодні найактивніше технологію PayPas впроваджують у Великобританії, Франції, Ірландії, Польщі і Туреччині. Муніципальна влада Лондона заявила, що до 2012 року, коли там пройдуть літні Олімпійські ігри, терміналами PayPass будуть оснащені не лише усі торгові точки, але і міський транспорт.

Національний банк України пом`якшив вимоги до банків щодо виконання постанови правління Національного банку України від 31 січня 2011 № 22 в частині проведення ідентифікації клієнтів, які не належать до клієнтів з високим рівнем ризику, протягом шести місяців з дня набуття чинності.

Про це йдеться в листі НБУ комбанкам, текст якого має УНІАН.

Нацбанк встановив, що у більшості банків виникають труднощі з відповідністю ідентифікації клієнтів вимогам постанови.

У НБУ вважають, що банки можуть забезпечувати виконання вимог постанови щодо ідентифікації клієнтів, ризик проведення якими операцій з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, не оцінюється банком як високий, шляхом направлення банками у встановлені постановою терміни таким клієнтам повідомлень із запрошенням відвідати представництва банку для приведення їх ідентифікації у відповідність до вимог законодавства. При цьому, в банку має бути документальне підтвердження направлення такого повідомлення.

«У таких випадках отримання банками інформації від цих клієнтів може здійснюватися у разі їх звернення в банк, або проведення ними операцій у понадвстановлені постановою терміни» - йдеться в листі НБУ.

Парламент Словаччини заблокував розширення повноважень Європейського фонду фінансової стабільності (ЕФФС), яке було погоджено лідерами країн єврозони в липні поточного року, повідомляє агентство Франс Прес.

Словаччина залишається останньою країною єврозони, що не ратифікувала відповідних поправок до національного законодавства.

Проти схвалення розширення ЕФФС різко виступала партія "Свобода та солідарність" (SaS), що входить в чотирипартійну правлячу коаліцію країни.

Головна опозиційна партія Словаччини "Курс - соціальна демократія" Smer заявила, що буде готова обговорити можливість підтримки ЕФФС в період після падіння кабміну, відзначає Reuters.

Країни Євросоюзу в травні минулого року домовилися про створення ЕФФС для допомоги державам єврозони, що знаходяться в скрутному фінансовому становищі. На саміті 21 липня глави держав єврозони вирішили розширити функції ЕФФС, давши йому можливість, у тому числі, купувати бонди єврозони на вторинному ринку, брати участь у рекапіталізації банків. Ці рішення мають бути схвалені на національних рівнях в країнах єврозони. Для набуття чинності угоди потрібна його ратифікація всіма 17 державами.

Європейський фонд фінстабільності - тимчасовий механізм. Рада міністрів фінансів єврозони (Єврогрупа) на засіданні 19-20 червня схвалила зміни до Лісабонського договору, на основі якого функціонує Євросоюз, для того, аби створити в єврозоні постійний механізм фінансової стабільності з ефективним обсягом в 500 мільярдів євро. Передбачається, що постійний механізм фінансової стабільності прийде на зміну ЕФФС в середині 2013 року, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Рейтингове агентство Standard&Poor`s знизило рейтинги десятьох банків Іспанії, серед яких опинилися найбільші в країні Banco Santander і Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Їх довгострокові кредитні рейтинги були знижені до рівня "АА-" з "АА", прогноз в обох рейтингах - "негативний", передає BBC.

Агентство також знизило рейтинги Banco Sabadell SA і Bankinter SA до "A-" з "A", Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastian (Kutxa), Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Confederacion Espanola de Cajas de Ahorros (CECA), Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza і Aragon y Rioja (IberCaja).

У список на перегляд з можливим зниженням потрапив довгостроковий кредитний рейтинг Banco Popular Espanol SA, який нині знаходиться на рівні "A-". У цілому негативні рейтингові дії стосувалися 15 банків країни.

"На наш погляд, іспанські банки в цілому встояли під час кризи, проте, їх фінансові профілі ослабли. Банки накопичили велику кількість "проблемних" активів і витратили велику частину коштів зі своїх "подушок безпеки", - сказано у повідомленні S&P.

Своє рішення агентство пояснило погіршенням макроекономічних умов і станом фінансової системи Іспанії. Ріст ВВП Іспанії виявився повільнішим від очікуваного, що заважає розвитку банків. Також в S&P`s сказали про низьку активність на місцевому ринку нерухомості.

Енергетика

Уряд шукає можливості для непідвищення тарифів на газ і тепло для населення для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він відзначив, що питання про необхідність підвищення тарифів є єдиним невирішеним для продовження виділення МВФ кредитних коштів.

«Наша позиція полягає у тому, що необхідно знайти інші компенсатори і не перекладати на людей вантаж надмірно високих цін на газ. Упевнений, що з цього питання ми знайдемо правильне рішення», - сказав М.АЗАРОВ.

Україна у січні-серпні 2011 року збільшила імпорт природного газу на 71,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 9 млрд. 254,320 млн. дол., повідомили УНІАН у Державній службі статистики.

За даними Держстату, об`єм імпорту природного газу у січні-серпні в загальному об`ємі імпорту склав 17,8%.

Водночас у січні-серпні Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 8,8%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 2 млрд. 984,634 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному об`ємі імпорту у січні-серпні склав 5,7%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у січні-серпні Україна не здійснювала.

Сьогодні в Донецькій області на шахті "Піонер" ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" через пожежу евакуювали 112 гірників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Добропільському теркоме Євгенія МІЛЕНКА.

За його словами, сьогодні о 3.23, приблизно за 40 метрів від забою вантажного ходка пласту М4(2) горизонту 500 метрів, ланка прохідників, які виконували роботи з проходження гірських виробків, виявила задимлення. Гірники повідомили про НП диспетчера шахти, який відразу ввів план ліквідації аварії: усіх 7 шахтарів, які перебували на аварійній ділянці, було оперативно виведено у безпечне місце на свіже повітря, на підприємство викликали рятувальників.

Усього в момент виникнення аварійної ситуації у шахті працювали 112 гірників.

"Усіх людей вивели на поверхню, на щастя, жертв і потерпілих немає. Семеро шахтарів, які перебували у безпосередній близькості від вогнища задимлення, було обстежено у поверхневому медпункті шахти, скарг на стан здоров`я від них не було", - розповів Є.МІЛЕНКО.

На шахту "Піонер" прибули чотири відділення рятувальників, які провели розвідку і узялися до ліквідації аварії. Уранці вогнище задимлення загасили.

Нині на підприємстві створена комісія спеціального розслідування, яка з`ясовує причини виникнення пожежі.

Робота шахти призупинена до повної ліквідації наслідків задимлення, сказано у повідомленні.

Перших результатів переговорів з Україною за угодами у газовій сфері не слід чекати раніше листопада.

Про це заявив голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА «Новости».

"Так, справді, переговори з нашими українськими колегами ведуться дуже активно і в дуже позитивному ключі. Але питань залишається ще доволі багато, і вони складні. Абсолютно точно, найближчого дня жодних остаточних домовленостей не буде досягнуто. Думаю, що перших результатів не слід очікувати раніше листопада", - сказав О.МІЛЛЕР, відповідаючи на питання, чи слід чекати вже в найближчого дня досягнення домовленостей з Україною з урахуванням переговорів, що пройшли напередодні.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 18 жовтня п.р. у Санкт-Петербурзі проведе зустріч з прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ, на якій обговорюватиметься питання перегляду газових контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 12 жовтня, М.АЗАРОВ заявив журналістам на брифінгу в Борисполі.

М.АЗАРОВ також відзначив, що окрім цієї зустрічі газові контракти обговорюватимуться між В.ПУТІНИМ і Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Є переконання, що в найближчі пару тижнів ми ці переговори завершимо», - додав прем`єр-міністра України.

Промисловість

З 12 жовтня участь України в міжнародній торгівлі викидами парникових газів (ПГ) тимчасово припинена за порушення правил надання звітності про викиди ПГ за Кіотським протоколом.

Таке рішення ухвалив сьогодні Комітет Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі змін клімату (РКЗК ООН) у Бонні, засідання якого транслювалося в режимі on-line на офіційному сайті комітету.

У засіданні взяла участь делегація України на чолі з міністром екології і природних ресурсів Миколою ЗЛОЧЕВСЬКИМ.

Вчора, виступаючи на засіданні комітету, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ звернувся до комітету з проханням перенести слухання питання про невідповідність України на лютий, оскільки нинішній уряд зробив все, щоб виправити помилки попереднього уряду. При цьому він відзначив, що в новому кадастрі викидів ПГ за 1990-2009 рр. вже враховано всі зауваження міжнародних експертів. Крім того, міністр підкреслив, що країна зараз активно вирішує екологічні проблеми, звернув увагу на проекти міністерства зі сміттєпереробки, поводження з відходами хімічної промисловості, енергозбереження та інші проекти, фінансування яких передбачалося за рахунок Кіотського протоколу.

У прес-службі Держагентства екологічних інвестицій УНІАН пояснили, що санкції секретаріату РКЗК ООН тимчасові, і забороняють Україні вести проекти спільного здійснення за національною процедурою. Також Україні заборонено вести міжнародну торгівлю квотами на викиди ПГ. З механізмів Кіотського протоколу за Україною зберігається можливість реалізації проектів спільного здійснення за міжнародною процедурою, відзначили у відомстві.

Також у Держекоінвестагентстві нагадали, що цього тижня у Києві проходить розгляд Кадастру 1999-2009 рр. групою міжнародних експертів. У разі позитивного рішення за результатами перевірки і подальшого усунення виявлених експертами недоліків, торгівля одиницями встановленої кількості і одиницями скорочення викидів за національною процедурою буде відновлено, відзначили у відомстві.

Україна розраховує, що складання літаків Ан-70 буде налагоджено у Казані.

Про це власного кореспондента УНІАН у РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО у ході поїздки до Татарстану.

Він нагадав, що Казанське авіаційне об’єднання імені Горбунова свого часу було визначено міжурядовими рішеннями як підприємство, на якому здійснюватиметься складання військово-транспортного літака Ан-70.

За словами В.ЄЛЬЧЕНКА, на першому етапі йшлося, що цей завод вироблятиме крило для Ан-70.

“Зараз вже пішло фінансування з української та російської сторони, але робота ще не почалася. Я звернувся з проханням до президента Татарстану, щоб він зі свого боку лобіював це питання перед федеральними органами РФ, щоб цей процес не затягувався у часі”, - сказав він.

“Наше розуміння таке, що в ідеалі - і це найбільше відповідає інтересам обох країн, - щоб повністю цей завод був визначений як підприємство для складання літаків Ан-70”, - наголосив посол.

В.ЄЛЬЧЕНО підкреслив, що попит на літаки Ан-70 є, і Міністерство оборони РФ в рамках Державної програми переозброєння планує придбати 20 таких повітряних суден.

Він також повідомив, що відвідав Казанський вертолітний завод, який на більшість своїх вертольотів встановлює двигуни, вироблені на українському підприємстві “Мотор Січ”.

“Це співробітництво йде нормальними темпами, і тут лише позитив”, - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

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