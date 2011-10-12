Курс НБУ на 13.10.11

Офіційний курс НБУ на 13.10.11100 USD - 797.3700 (12 жовтня - 797.2700)100 EUR - 1097.6595 (12 жовтня - 1084.8453)10 RUR - 2.5382 (12 жовтня - 2.5369)Облікові курси банківських металів на 13.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-134516.32 (12 жовтня-132506.27)961 XAG 10 Срібло-2622.55 (12 жовтня-2501.04)962XPT10Платина-123034.19(12 жовтня-121025.59)964XPD10Паладій-48958.52 (12 жовтня-48234.84)

Офіційний курс НБУ на 13.10.11 100 USD - 797.3700 (12 жовтня - 797.2700) 100 EUR - 1097.6595 (12 жовтня - 1084.8453) 10 RUR - 2.5382 (12 жовтня - 2.5369) Облікові курси банківських металів на 13.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-134516.32 (12 жовтня-132506.27) 961 XAG 10 Срібло-2622.55 (12 жовтня-2501.04) 962XPT10Платина-123034.19(12 жовтня-121025.59) 964XPD10Паладій-48958.52 (12 жовтня-48234.84)

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