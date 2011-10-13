Сьогодні лідери ЄС обговорять відносини з Україною

Брюссель. Сьогодні, 13 жовтня, Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС Кетрін ЕШТОН, Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ та Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ обговорять відносини з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила під час дебатів у Європарламенті К.ЕШТОН.

«На зустрічі з Ж. БАРРОЗУ та Г. Ван РОМПОЄМ ми обговоримо ситуацію в Україні і, зокрема, переглянемо наші відносини, включаючи політичний діалог», - сказала Верховний представник ЄС, не повідомивши інших деталей.