Депутати Європарламенту за продовження переговорів з Україною про асоціацію

Брюссель. Депутати Європейського парламенту, які виступали під час термінових дебатів щодо ситуації в Україні, в цілому висловилися за продовження переговорів з Україною щодо Угоди про асоціацію.

Разом з тим, як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, багато депутатів підкреслили необхідність послати українській владі чіткий сигнал про те, що якщо ситуація з демократією не буде покращена, підписання Угоди буде відкладене на невизначений час.

«Як би там не було, переговори щодо Угоди повинні бути закінчені, і вона має бути парафована до кінця року, а щодо підписання і ратифікації - це можна відкласти, якщо ситуація в Україні не зміниться», - заявив депутат Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКИЙ (група народних партій, Польща).

Його колега, депутат Ганнес СВОБОДА (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Австрія), говорячи про справу колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, підкреслив, що його група не сприймає жодної форми судового процесу, який має «присмак політичного переслідування».

Разом з тим, він також висловив переконання у необхідності продовжити переговори про асоціацію з Україною.

«Ми маємо продовжити переговори, але ми повинні послати дуже чіткий сигнал Києву, що це не відповідає нашим принципам», - сказав депутат.

Схожу думку висловив від імені групи ліберальних партій депутат Йоганес Корнеліс Ван БААЛЕН (Нідерланди), який підкреслив, що процес проти Ю.ТИМОШЕНКО не відповідав європейським цінностям.

Однак, і він теж підтримав продовження переговорів з Україною про нову Угоду.

«Нам слід продовжувати переговори, але ми повинні чітко усвідомити, що буде зроблено, якщо переговори будуть завершені, а доля Ю.ТИМОШЕНКО залишиться невирішеною», - заявив депутат.

Колег по Європарламенту підтримала і депутат від групи "зелених" Ребекка ХАРМС (Німеччина), яка підкреслила, що в сьогоднішній Україні є не тільки справа Ю.ТИМОШЕНКО, але й справи багатьох членів її уряду.

При цьому депутат також відзначила проблеми в українських ЗМІ, які, будучи залежними, не можуть надавати право політикам з різними поглядами висловлювати свої думки.

Щодо переговорів про Угоду про асоціацію, німецький депутат також висловилася за їх продовження.

«Ми маємо просуватися у переговорах, однак чітко висловити нашу умову, що підписання буде тільки тоді, коли будуть встановлені демократичні критерії в Україні», - сказала вона.

Депутат Марек-Генрик МИГАЛЬСЬКИЙ (група Європейських консерваторів і реформістів, Польща) заявив про необхідність послати чіткий сигнал офіційному Києву.

«Нам слід послати чіткий сигнал Україні, що ми не сприймаємо такого ставлення до опозиції в країні. Якщо Україна розглядає серйозно своє приєднання до ЄС, такому ставленню всередині країни має бути покладено край», - сказав він.

За результатами проведених 12 жовтня дебатів Європарламент планує ухвалити резолюцію щодо ситуації в Україні на своїй наступній пленарній сесії у Страсбурзі, яка відбудеться 24-27 жовтня.