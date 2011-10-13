Візит Януковича до Брюсселя залишається під питанням

Брюссель. Депутати Європарламенту висловили різні думки щодо доцільності візиту президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, попередньо запланованого на 20 жовтня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, під час термінових дебатів щодо ситуації в Україні, що відбулися 12 жовтня, частина депутатів висловлювалася за скасування візиту, частина - за необхідність зустрічі з українським президентом для того, щоб ще раз пояснити йому важливість демократичних реформ у країні.

Так, депутат Міхаель ГАЛЕР (група народних партій, Німеччина) висловився за необхідність скасування візиту В.ЯНУКОВИЧА після того, як Печерський райсуд Києва виніс вирок колишньому прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Якщо до наступного тижня не буде практичних кроків щодо відновлення верховенства права, БАРРОЗУ (Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ - УНІАН) має вирішити, чи є йому що сказати ЯНУКОВИЧУ», - заявив депутат.

З ним не погодився представник групи Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів Марек СІВЕЦЬ (Польща), який зазначив, що не слід закривати двері перед Україною.

«Я думаю, нам слід зустрітися з ЯНУКОВИЧЕМ у Брюсселі і пояснити йому, чого ми чекаємо від нього», - сказав депутат.

При цьому М.СІВЕЦЬ підкреслив, що, на його думку, коли лідер опозиції і ряд колишніх міністрів, членів його уряду, перебувають у в`язницях - «це нижче усіх стандартів».

Депутат від групи лібералів Йоганес Корнеліс Ван БААЛЕН (Нідерланди), своєю чергою, зайняв обережну позицію.

«Нам потрібно зрозуміти, чи буде зустріч з ЯНУКОВИЧЕМ на порядку денному БАРРОЗУ й ЕШТОН (Верховного представника ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН - УНІАН), і, якщо так, що буде сказано під час цієї зустрічі», - заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН, раніше дипломатичні джерела в ЄС повідомили про те, що лідери ЄС розглядають можливість скасувати запрошення В.ЯНУКОВИЧУ відвідати Брюссель 20 жовтня.

Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки К.ЕШТОН заявила про те, що 13 жовтня на зустрічі з Президентом Єврокомісії Ж.БАРРОЗУ і Президентом Європейської Ради Германом Ван РОМПОЄМ вона обговорюватиме відносини з Україною і перегляд політичного діалогу.