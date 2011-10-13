Оприлюднено текст вироку Юлії Тимошенко (доповнено)

На сайті Єдиного державного реєстру судових рішень України оприлюднено текст вироку, який суддя Печерського районного суду м.Києва Родіон КІРЄЄВ виніс по так званій “газовій справі” проти Юлії ТИМОШЕНКО і який був оголошений 11 жовтня п.р., передає УНІАН.

Текст вироку по справі № 1-657/11 викладений на 28 сторінках, відповідно до певних вимог законодавства стосовно оприлюдненння судових рішень, тобто замість прізвищ участників розгляду проставлено ОСОБА-1, ОСОБА-2 і т.п.

Ознайомитись із текстом вироку можна за посиланням "ТЕКСТ ВИРОКУ".

Крім того, на сайті Єдиного державного реєстру також оприлюднені тексти ще трьох постанов, які суддя Р.КІРЄЄВ виніс по цій справі 11 жовтня 2011 року.

Зокрема одна з постанов прийнята як реакція на озвучені адвокатами Тимошенко претензії про те, що в матеріалах обвинувачення фігурує неіснуюча дата - 31 квітня 2011 р. В постанові суду, винесеній 11 жовтня, зазначається, що судом встановлено порушення вимог закону, допущене при провадженні досудового слідства, зокрема в матеріалах обвинувачення є документи, датовані 31 квітня 2011 р. і вказується, що: "Суд постановив звернути увагу Генпрокурора на неналежну якість складання старшим прокурором-криміналістом відділу криміналістики Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Псюк Р.Й. протоколу огляду документів та постанови про приєднання до кримінальної справи документів, датованих 31 квітня 2011 року, для вжиття необхідних заходів реагування з метою запобігання таких порушень закону".

Водночас, проаналізувавши вказані протокол огляду та постанову про приєднання до кримінальної справи документів в сукупності з іншими доказами у справі, суд зробив висновок, що вони містять явну описку в даті складання та визнав дані, які в них містяться належними доказами у справі, говориться в постанові.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня виніс вирок про засудження екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі без права обіймати державні посади впродовж трьох років.

Суд також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України", який вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО компенсації збитків, нанесених компанії у результаті підписання угод у січні 2009 року, у сумі 1,516 млрд. грн.

Довідка УНІАН. 11 квітня 2011 р. Служба безпеки України передала в Генеральну прокуратуру України 15 томів справи щодо газових угод 2009 року. Того ж дня старший слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Олександр НЕЧВОГЛОД виніс постанову про порушення щодо Ю.ТИМОШЕНКО кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 Карного кодексу України (перевищення влади і службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Державне обвинувачення просило суд призначити Ю.ТИМОШЕНКО покарання у вигляді 7 років позбавлення волі із забороною впродовж трьох років обіймати державні посади.

Судовий процес розпочався 24 червня 2011 р., Ю.ТИМОШЕНКО з 5 серпня утримується в Лук'янівському СІЗО.

Захист Тимошенко вже заявив про намір оскаржити рішення Печерського суду в Апеляційному суді впродовж 15 днів.

